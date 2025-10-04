百威公司黑心大腸食安風暴 食藥署揭逾1.3公噸流入台北寧夏市場

屏東縣百威食品有限公司涉嫌使用工業及雙氧水加工豬腸，衛福部食藥署指出，除與地方稽查單位、檢警調等於現場查扣逾11公噸相關產品，另有約3公噸流入市面，流向全台4縣市，現已回收逾2公噸，其中一批超過1公噸大腸，流向台北市寧夏市場的陳先生，至於該陳姓民眾店舖名稱等資訊，衛生局正查核確認中。另一批共180公斤大腸，已出售給民眾。

食藥署南區管理中心主任魏任廷表示，衛生單位於屏東縣百威公司現場封存共11公噸664公斤豬腸，另於業者於新北市的傷儲，封存940公斤豬腸，另有約3公噸豬腸，已流入台北市、桃園市、高雄市、屏東縣4縣市，經追查，業者簿冊記載的「B級大腸」品項，共有3批流入市面，其中1批1330公斤由台北市寧夏市場陳姓民眾購入，衛生局進一步查核確認中。

其餘2批B級大腸，其中180公斤由百威公司賣給「屏東縣邱O輝」，且已販售給散戶，目前已無庫存；一批共126公斤產品，已賣給「高雄市吳O傑」同樣已無庫存。另有1批簿冊登記為「白小腸」品項，共2159公斤，流向「桃園市大長順食品股份有限公司」，目前已全數下架。

魏任廷說，針對百威食品有限公司，涉嫌使用工業級雙氧水加工豬腸一案，食藥署聯手衛生局，採取全面追溯追蹤、立即下架封存、抽驗檢測、嚴懲不法業者、加強宣導與教育等五大措施。已全面啟動流向追蹤，要求業者提供進貨、出貨紀錄，並進行源頭清查，同時針對所有涉案產品，立即下架並停止販售，並封存現有庫存，以確保不再流入消費市場。