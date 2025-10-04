台日鐵博館合作 下一步盼推典藏數位化交流

快訊

中央社／ 台北4日電

台灣的國家鐵道博物館籌備處2023年與日本埼玉縣大宮的鐵道博物館簽署交流合作協定書，國家鐵博館籌備處主任鄭銘彰表示，未來希望能攜手提升雙方館藏能量深度，推動館藏合作數位化。

鄭銘彰告訴中央社記者，台灣的國家鐵博館籌備處、大宮鐵博館2023年簽署交流合作協定書，依照博物館界慣例，從人員、展覽、研究等方面交流與協助將逐步展開。他舉例，今年2月就曾與日本大宮鐵博館攜手合作，策劃「和風×台味 台灣鐵路的飲食文化」交流協力企畫展。

有了合作辦展經驗後，鄭銘彰期待未來能攜手提升雙方館藏能量深度，他提到，大宮鐵博館有些珍貴的文獻，像是日治時期相關公報與時刻表，希望接下來能推動館藏合作數位化，預計明年啟動相關資源調查，進行下個階段的合作。

鄭銘彰表示，無論是再次攜手策展、甚至展覽地點選在台灣，或者針對雙方資料文獻研究和發表，舉辦小型學術性研討會或鐵道講座論壇，促進彼此研究員交流，他認為，這是很好的機會讓台灣的國家鐵博館的研究能量被國際看到。

另外，除了館際之間合作交流外，日本大宮鐵道博物館館長石田亨近日接受台灣媒體聯訪時曾表示，去年大宮鐵博館吸引77萬人次入場參觀，今年8月預購門票進場的台灣觀光客就有1000人，推測整年約有1萬名台灣旅客造訪，他透露，今年7月曾參觀台灣國家鐵博館，當時也有看到很多日本人，認為這種交流非常棒。

