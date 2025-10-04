國家鐵博館一周年拚70萬人次 規劃引進駕駛模擬體驗

國家鐵道博物館今年7月底正式開放第1階段，2個月吸引15萬人次參觀，籌備處主任鄭銘彰期待打造活的鐵博館，規劃未來引進駕駛或車長模擬體驗設施，挑戰開館一週年70萬人次。

國家鐵博館所在地是舊台北機廠，2012年遷移至富岡車輛基地前，一直擔負台灣火車維修、組裝、保養、修理等重責，2015年在各界努力下，近17公頃台北機廠獲全區指定為國定古蹟。鄭銘彰接受中央社訪問時表示，「古蹟建築物再利用，就是很有味道的特色。」

國家鐵道博物館歷經近9年的古蹟修復及整備，今年7月底正式對外開放第1階段的園區與展覽空間，開放空間包含柴電工場、總辦公室、技工養成所、材料試驗所、大禮堂及澡堂等6處古蹟建築，另規劃常設展及為小朋友設計的親子空間。

國家鐵博館內部保存既有軌道，也讓展場的車輛調度更具彈性，這也是鄭銘彰一直想要創造「活的博物館」概念，不是只有讓遊客體驗搭乘列車，而是可以經常抽換展示車輛，根據館藏列車修復進度調整，「2、3個月後遊客看膩了，修好了又可以換下一台。」

國家鐵博館目前共有85台館藏車，鄭銘彰強調，雖然並不是數量多就一定好，只是空間上剛好有這個條件，目前全區開放空間還不到1/3，未來目標朝100台館藏目標邁進。

值得一提的是，國家鐵博館今年7月底開幕時，日本埼玉縣大宮鐵道博物館館長石田亨曾受邀來台參加，當時就留下深刻印象。鄭銘彰透露，後來石田亨回到日本後也和其館員分享所看到的特色。

石田亨近日接受台灣媒體聯訪時提到，看到許多日本鐵道事物在台灣保存地很好，讓他相當開心。

去年大宮鐵道博物館參觀人次達77萬人，在特定時段車輛展示區中間的轉車台旋轉（汽笛鳴奏演示）以及場內車長、駕駛員模擬體驗、迷你列車多項設施成為其特色。

鄭銘彰也注意到，大宮鐵博館提供多項體驗設施，他透露，未來空間規劃上也會向日方學習，引進車長、駕駛模擬體驗設施以及設置保存文獻資料的圖書室。

鄭銘彰表示，截至9月底，國家鐵博館入館人次已達15萬人次，希望能透過推出期間限定特展，維持新鮮度，目標開館一週年挑戰70萬人次。

對於部分鐵道迷期待能看到的收藏車輛，鄭銘彰也已銘記在心，並啟動相關計畫；而台鐵公司也透露，國家鐵博館目前有向公司價購DR2057柴油客車，預計10月30日前提貨。

由於國家鐵博館開幕曾推出期間限定便當，當時便當由台鐵台北餐旅分處製供，但目前未再供應。台鐵表示，因考量後續還有其他合作案，加上台北餐旅分處因應市場需求，須不定期更新菜色、推出新品項，考量人力運用，無法長期配合供應鐵博館限定便當。

至於未來台鐵便當是否還有機會在國家鐵博館「飄香」，雙方都保留合作可能性。鄭銘彰指出，未來與鐵路相關節慶活動期間，會再規劃與台鐵合作推出便當。台鐵也表示，未來若有適當時機或特殊活動，仍會視情形研議配合鐵博館供應特色便當。