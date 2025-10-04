明華園「瑯嶠風雲」恆春震撼登場 3萬人共賞大戲

快訊

中央社／ 屏東縣4日電

屏東縣政府攜手明華園戲劇總團推出恆春建城150週年史詩大戲「瑯嶠風雲」，今晚恆春古城旁震撼開演，全劇動員300人，並跨界融合火舞表演，吸引3萬人到場觀賞。

明華園戲劇總團大戲「瑯嶠風雲」，今晚7時於恆春古城聯福磚窯前草皮盛大開演，全劇動員300人，並跨界融合火舞表演。總統府秘書長潘孟安、屏東縣長周春米、文化部長李遠等人到場與在地民眾一同看戲。

屏東縣長周春米接受媒體聯訪表示，中秋連假恆春古城慶祝建城150週年，明華園特別為此量身打造「瑯嶠風雲」，由明華園總團當家小生孫翠鳳領銜主演，並與多個專業團體包括共同演出；劇本充分展現恆春精神，也呈現台灣人顧生存、顧子孫精神。

屏東縣政府文化處表示，「瑯嶠風雲」以史料與鄉野傳奇改編，恆春人參與建城，一磚一瓦眾志成城建造恆春城，卻在1895年甲午戰敗清廷割台，義軍為守護家園發動2次圍城，集結抵抗日軍。劇中以恆春在地「搶孤」、「牽罟」等民間活動做為圍城戰術，展現恆春人團結。

明華園更以落山風設計「空降奇兵」高空表演，演員綁搭著大型風箏飛過城牆降在恆春城，每一幕重現先人英勇捍衛家園堅韌精神，演出過程並與觀眾互動，讓觀眾彷彿親歷歷史現場，留下深刻感動。

孫翠鳳所飾演主角張福傳氣勢十足，歌聲情感飽滿，精湛詮釋讓台下觀眾彷彿也感受到恆春人義無反顧勇氣與拼命精神。

文化處提及，演出也邀請「恆春思想起民謠促進會」、「恆春國小」參與演出，更與「即將成真火舞團」、「台北市立大學武術隊」合作，結合火舞與特效設計，打造氣勢磅礡場景，將恆春古城歷史風雲演繹得盪氣迴腸，全場讚嘆不已，不時爆出如雷掌聲。

