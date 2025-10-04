歐洲鋼琴家攜手日籍小提琴家登台 明竹東開奏免費入場

新竹縣交響樂團明天下午2點30分在竹東鎮的樹杞林文化館，邀歐洲青年鋼琴家麥可．安德烈亞斯．哈林格及日本小提琴家蜷川泉；2人將與新竹縣交響樂團、樂成交響樂團共同演出，免費入場，民眾可把握機會享受音樂饗宴。

藝術下鄉音樂會由新竹縣音樂文化促進會和上述2樂團主辦，竹縣交響樂團藝術總監是林建良，團長則是竹東鎮長郭遠彰。樂團介紹，這次邀請演出的日本小提琴家蜷川泉，曾赴法國巴黎師範音樂學院深造，回日後即加入新日本愛樂交響團。她曾應多個著名樂團邀請擔任小提琴獨奏巡演，深受國際樂壇矚目，其個人獨奏專輯也深受樂界喜愛。

青年鋼琴家麥可．德烈亞斯．哈林格Michael Andreas Haeringer為德裔西班牙人。他繼承了名鋼琴家法蘭茲．李斯特的血統，不僅專長鋼琴演奏，同時也是歌手、作曲家和線上影片創作者。

他曾獲得第2屆柏林國際音樂比賽銀獎，在曼哈頓國際音樂比賽中獲得年輕大師的殊榮。他與許多著名的管弦樂團合作演出，去年8月也曾在台北和台中舉辦獨奏會。目前他在Facebook、Instagram、YouTube上擁有超過310萬粉絲。

「這是地方音樂史上的一大盛事，拭目以待！」郭遠彰表示，他一手創新竹縣交響樂團，且擔任團長至今，樂團多年來積極與國際音樂家合作，不僅促進文化交流，也讓縣民能在家門口欣賞世界級表演。

樂團自2012年成立以來，致力推動音樂藝術普及與國際文化交流，與縣內音樂教育工作者和一群年輕音樂愛好者努力至今，至今已邀請超過20位國際音樂家來台合作演出，累積場次逾140場，深受樂迷喜愛，這場音樂會就是國際交流成果的展現，特邀大家前來聆賞。

本周日在竹東樹杞林文化館，將演出多首經典曲目，包括Always on My Mind、Can't Take My Eyes Off You、What a Wonderful World，以及貝多芬「春天奏鳴曲」和蒙蒂「查爾達斯」等。