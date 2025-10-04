新美館「新美駐地」開放工作室登場 串連在地與世界

快訊

中央社／ 新北4日電

新北市美術館啟動全新「駐地計畫」，並於今年推出首屆「新美駐地」開放工作室活動，盼透過駐地藝術家與學者的長期研究與實驗，搭建連結台灣與世界的交流平台。

新北市美術館今晚發布新聞表示，首屆「新美駐地」計畫邀請台灣藝術家陳庭榕與摩洛哥裔法籍藝術家莎拉．烏哈杜（Sarah Ouahdoud）進駐創作。2人以新北為靈感，從地方社群、工藝文化到聲音記憶，展開跨越地域與媒介的創作實驗。

陳庭榕以聲音為創作核心，延伸導演林搏秋電影作品中的社會議題，探索勞動、聲音與娛樂的交織關係。在她的研究中，地方歷史與社會記憶透過聲響被重新拼貼，成為觀眾理解在地文化的另一種路徑。

莎拉則以陶藝、玻璃與紡織為主要媒介，駐地期間深入地方工藝生產脈絡，並與工藝師及社群合作，反思傳統技藝在觀光化影響下逐漸消逝的文化靈光。她的研究不僅回應地方工藝的當代處境，也展現跨文化交流的可能性。

新美館指出，開放工作室將呈現2名藝術家的研究成果與創作歷程，並規劃講座與分享會，邀民眾在輕鬆氛圍中與藝術家對話，體驗藝術如何連結生活與世界。

此外，新北市美術館全新展覽「建築的恐懼與療癒」，集結16組國際及國內知名建築師與藝術家跨域創作，透過聲音、影像、裝置與構築作品，邀請觀眾重新思索建築作為生命庇護所的本質與當代意義。

策展人阮慶岳在新聞稿指出，建築源自人類追求庇護的本能，但在現代城市中卻逐漸偏離初衷。此展從恐懼與療癒的對比出發，回應當代社會的失衡，並邀請觀眾重新感受建築如何在混亂世界中成為心靈的避風港。

「建築的恐懼與療癒」展自今天起至2026年1月25日，於6A、6B展覽室登場。

