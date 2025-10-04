快訊

國民黨主席辯論取消 羅智強、郝龍斌赴花蓮勘災「巧妙避開」

死訊瞞近2年！金鐘五冠王「等不到節目播出」 因肝癌驟逝

拿工業級雙氧水加工？百威公司黑心豬大腸流向4縣市 已攔截逾2公噸

梁永斐、陳香伶雙個展 浪漫與古典對話

中央社／ 台北4日電

藝術家梁永斐、陳香伶於台北「福華沙龍」舉行「奇逸融通」、「戀戀紅塵」雙個展，今天正式開幕，策展人黃冬富表示，兩人一位陽剛浪漫、一位細膩典雅，這次畫展堪稱「浪漫與古典對話」。

梁永斐歷任國美館、史博館、國父紀念館館長，現為文化部參事，長期關注文化事務之餘，仍創作不輟；陳香伶曾獲奇美藝術、全省美展油畫第一名，現為台南應用科技大學美術系專任副教授。

梁永斐致詞表示，60歲以後他對人生看法很不一樣，過去他以一個公務人員的身分，要專注創作是不容易的，所幸獲得許多人的支持與幫忙，才能持續精進藝術。在即將屆齡退休之際，他將漸漸從藝術行政轉為藝術創作，再創人生另一個轉捩點，創作更多作品。

梁永斐表示，過去無論是為藝術家服務，還是自己從事藝術創作，看到許多企業家的無私奉獻，他呼籲台灣的企業界持續幫助藝術家，讓他們沒有後顧之憂，留在台灣發展，創作更好的作品。

陳香伶致詞表示，她的藝術創作之路並不順遂，她是單親媽媽，必須兼顧家庭跟創作，十分不容易，還好一路走來有很多貴人相助。她特別感謝梁永斐願意提攜後進，跟她一起舉辦畫展，完成她從小就想在福華沙龍辦展的心願。

黃冬富表示，梁永斐長久以來從書法創作，並嘗試拓展到書畫相融的領域，不斷推陳出新，同時致力於以華人書法藝術和西方當代前衛藝術對話，進而開創獨特書風，甚至以書入畫。

黃冬富表示，梁永斐的作品有如前衛彩墨畫作，充滿生命力，讓人聯想到「出新意於法度中，寄妙理於豪放外」、「開張天岸馬，奇逸人中龍」等名句，因此他以「奇逸融通」來形容梁永斐的藝術特質。

黃冬富也提到陳香伶的作品，從女性主義的角度重新檢視傳統女性的處境，畫中的鳳冠霞帔不是穿在人的身上，而是像靜物一般獨自存在，這樣的處理有一種獨特的思想性，非常細膩且餘韻無窮。

藝術家 人生

延伸閱讀

2025新北濕地藝術季今開幕 展示14組創意環境藝術品

曾肅良書畫創作展台中登場 提供作品義賣捐創世

台東慢食節山林篇 中秋邀大家齊聚知本品味當代採集

從甜妹變野玫瑰！aespa Giselle解放尺度「上身大面積刺青太搶戲」 隨手一拍都是畫報

相關新聞

拿工業級雙氧水加工？百威公司黑心豬大腸流向4縣市 已攔截逾2公噸

屏東縣百威食品有限公司涉嫌使用工業級雙氧水加工豬腸，衛福部食藥署與農業部防檢署及警方、檢調至該公司豬內臟清洗場所，發現標...

中秋連假後天氣變了！下周迎首波東北季風 降雨熱區曝光

隨著中秋連假進入後半段，明後2天天氣仍穩定高溫，午後偶有雷陣雨，不過7日起東北風增強，北宜偶雨，下周三、下周四（10月8...

中秋連假第2天「出遊與返鄉車潮」齊湧 國道19大易塞路段出爐

明日(10/5)為中秋節連續假期第2日，預估國道交通量為115百萬車公里，為平日年平均(92百萬車公里)的1.3倍，其中...

假日急症中心11月六都先上路！收費方式曝光 輕症別衝大醫院省600元

為紓解急診壅塞，衛福部長石崇良在健保署長任內，提出成立假日急診中心（UCC）紓解人潮，11月六都一同上路，預計各市各有2...

加班恐成常態⋯夜班護病比未達標 台大工會曝院方試行二班制美化數字

衛福部2024年初公告三班護病比標準，今年陸續發放獎勵金。不過，台大醫院企業工會匯整台大體系醫學中心今年1至6月護病比達...

50嵐宣布北區「麵茶系列」正式開賣！老饕點法曝光：超好喝

手搖飲品牌50嵐日前推出新品「麵茶紅茶拿鐵」廣受歡迎，如今北區50嵐正式宣布，全面開賣「麵茶系列」，所有飲品都能加麵茶。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。