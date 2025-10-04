梁永斐、陳香伶雙個展 浪漫與古典對話

藝術家梁永斐、陳香伶於台北「福華沙龍」舉行「奇逸融通」、「戀戀紅塵」雙個展，今天正式開幕，策展人黃冬富表示，兩人一位陽剛浪漫、一位細膩典雅，這次畫展堪稱「浪漫與古典對話」。

梁永斐歷任國美館、史博館、國父紀念館館長，現為文化部參事，長期關注文化事務之餘，仍創作不輟；陳香伶曾獲奇美藝術、全省美展油畫第一名，現為台南應用科技大學美術系專任副教授。

梁永斐致詞表示，60歲以後他對人生看法很不一樣，過去他以一個公務人員的身分，要專注創作是不容易的，所幸獲得許多人的支持與幫忙，才能持續精進藝術。在即將屆齡退休之際，他將漸漸從藝術行政轉為藝術創作，再創人生另一個轉捩點，創作更多作品。

梁永斐表示，過去無論是為藝術家服務，還是自己從事藝術創作，看到許多企業家的無私奉獻，他呼籲台灣的企業界持續幫助藝術家，讓他們沒有後顧之憂，留在台灣發展，創作更好的作品。

陳香伶致詞表示，她的藝術創作之路並不順遂，她是單親媽媽，必須兼顧家庭跟創作，十分不容易，還好一路走來有很多貴人相助。她特別感謝梁永斐願意提攜後進，跟她一起舉辦畫展，完成她從小就想在福華沙龍辦展的心願。

黃冬富表示，梁永斐長久以來從書法創作，並嘗試拓展到書畫相融的領域，不斷推陳出新，同時致力於以華人書法藝術和西方當代前衛藝術對話，進而開創獨特書風，甚至以書入畫。

黃冬富表示，梁永斐的作品有如前衛彩墨畫作，充滿生命力，讓人聯想到「出新意於法度中，寄妙理於豪放外」、「開張天岸馬，奇逸人中龍」等名句，因此他以「奇逸融通」來形容梁永斐的藝術特質。

黃冬富也提到陳香伶的作品，從女性主義的角度重新檢視傳統女性的處境，畫中的鳳冠霞帔不是穿在人的身上，而是像靜物一般獨自存在，這樣的處理有一種獨特的思想性，非常細膩且餘韻無窮。