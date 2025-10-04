快訊

中秋連假後天氣變了！下周迎首波東北季風 降雨熱區曝光

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
7日起東北風增強，北宜偶雨，下周三、下周四（10月8至9日）台灣將迎來今年首波東北季風。聯合報系資料照
7日起東北風增強，北宜偶雨，下周三、下周四（10月8至9日）台灣將迎來今年首波東北季風。聯合報系資料照

隨著中秋連假進入後半段，明後2天天氣仍穩定高溫，午後偶有雷陣雨，不過7日起東北風增強，北宜偶雨，下周三、下周四（10月8至9日）台灣將迎來今年首波東北季風，屆時東北風增強，北部及東半部將轉為迎風面，容易出現局部降雨，高溫也會明顯下滑，台北等地恐從這幾天的34至35度，降至30至32度，相對不那麼炎熱。

氣象署表示，目前影響台灣天氣的主要是麥德姆颱風，今天上午增強為中度颱風，位於鵝鑾鼻西南方海面，正往海南島方向移動，逐漸遠離台灣，但外圍環流雲系仍帶來長浪與斷續降雨，尤其在台東、恆春半島地區更為明顯，沿海活動需留意安全。

另一方面，日本東南海面生成的熱帶性低氣壓，最快明天可能增強為第22號颱風「哈隆」，預估下周三、周四接近琉球群島時北轉。氣象署表示，若路徑靠近台灣，將挾帶更多東北風水氣，使北部與東半部降雨更加明顯，迎風面地區的雨勢可能拉長、加劇，對中秋連假後的天氣將是一大變數。

整體而言，明後天天氣仍穩定，僅中南部及山區午後有短暫雷陣雨。但從下周二起，隨著東北風逐漸南下，基隆北海岸、宜蘭與大台北山區會率先轉雨；到了下周三、下周四，東北季風結合可能靠近的哈隆颱風，屆時將帶來東北風和水氣，迎風面的大台北地區及東半部容易降雨，將視其與台灣距離遠近，若更接近，降雨情形將更為明顯。

明起到下周二的天氣預報。圖／氣象署提供
明起到下周二的天氣預報。圖／氣象署提供
氣象署預報員劉沛滕表示，今（4）日下午日本東南邊海面生成熱帶性低氣壓，明（5）日可能增強為第22號颱風哈隆。圖／取自日本氣象廳
氣象署預報員劉沛滕表示，今（4）日下午日本東南邊海面生成熱帶性低氣壓，明（5）日可能增強為第22號颱風哈隆。圖／取自日本氣象廳

