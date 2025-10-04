2025台灣設計展倒數計時 「冠軍行」首度亮相曝彰化活力

2025台灣設計展在彰化倒數計時，縣長王惠美今視察田中主場的彰化國際展覽中心「冠軍行」，內部裝潢陳設完成，走進展館可看見彰化產業，從在地發展到布局全球的堅韌實力。

王惠美卯足勁宣傳2025台灣設計展10月10日盛大開展，走到哪裡講到那裡，彰化縣4大展區彰化、鹿港、田尾、田中的展覽特色和活動幾乎倒背如流。不到一周後台灣設計展就要開幕，王惠美今視察高鐵彰化站旁彰化國際展覽中心的「冠軍行」關注展館的籌備進度。

王惠美說，冠軍行彰南展館以「彰化力：Made in ChangHua」為核心概念，展區涵蓋紡織、科技農業、車輛零組件、水五金、生活產業、循環綠能、冠軍產業等彰化縣7大特色領域，展覽內容從食、衣、住、行、育、樂、健、美八大生活面向切入，遊客循序參觀不僅看見彰化產業的多元面貌也重新發掘彰化活力。

王惠美又說，彰南展館3大主軸為柔韌力、協作力與創新力，柔韌力展現彰化產業的堅持，把所有商品做到最好、做到極致，以一輛自行車上有 50%以上零組件在彰化製造，組合彰化各家廠生產的各種零組件就可產生一輛完整自行車即是彰化協作力，至於創新力是彰化廠商在國際比賽獲得很多獎項，也有很多隱形冠軍。

彰南展館全面展現彰化產業的堅韌實力，同時導入永續理念，民眾經由沉浸式互動體驗感受彰化產業的歷史與文化。縣政府希望民眾參觀後能前往田尾感受花鄉魅力、到鹿港體會傳統文化及創新思維交融的亮點。