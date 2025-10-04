中秋連假第2天「出遊與返鄉車潮」齊湧 國道19大易塞路段出爐

快訊

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
中秋節連假第2日，預估國道交通量為115百萬車公里，為平日年平均(92百萬車公里)的1.3倍，其中北向交通量可達59百萬車公里，為平日年平均的1.3倍。記者黃仲裕／攝影
明日(10/5)為中秋節連續假期第2日，預估國道交通量為115百萬車公里，為平日年平均(92百萬車公里)的1.3倍，其中北向交通量可達59百萬車公里，為平日年平均的1.3倍。

高公局預判明日重點壅塞路段為國1南向楊梅-頭份、彰化系統-埔鹽系統，北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口、圓山-大華系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰、草屯-名間，北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5南向南港系統-頭城，北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向舊正-霧峰系統；國10東向鼎金系統-燕巢系統、西向仁武-左營端等路段。

高公局建議西部國道南向用路人儘量6時前或12時後出發，國5南向用路人建議5時前或17時後出發。另西部國道北向用路人，建議南部地區於9時前出發，中部地區於12時前出發，國5北向用路人建議於9時前出發，節省寶貴時間。

明日國道相關疏導措施包括：5-12時封閉國1埔鹽系統及國5石碇、坪林南向入口，12-21時封閉國1虎尾、埔鹽系統及國3西濱北向入口；13-18時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城之北向入口高乘載管制；單一費率、差別費率、0-5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。

高公局預期明日將出現大量出遊及提前返回工作崗位之車潮，呼籲民眾出門務必檢查好車況、養足精神，開車時需繫妥安全帶並手握方向盤，勿倚賴輔助駕駛系統，並注意車前狀況、保持安全距離，切勿超速及酒駕。另建議民眾南北長途走國3、短途不要上國道，並多搭乘公共運輸。

秋節連假第二天國道交通疏運措施。圖／高公局提供
國道 高公局 中秋 高乘載管制

