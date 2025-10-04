拿工業級雙氧水加工？百威公司黑心豬大腸流向4縣市 已攔截逾2公噸

屏東縣百威食品有限公司涉嫌使用工業級雙氧水加工豬腸，衛福部食藥署與農業部防檢署及警方、檢調至該公司豬內臟清洗場所，發現標示禁止用於食品的工業級雙氧水，被用於加工豬腸，主管機關已要求業者暫停作業、封存產品共11公噸2千餘公斤。據業者出貨簿冊，共3千公斤產品已流向台北、桃園、高雄、屏東縣等4縣市，截至今天傍晚共下架2104公斤，近1公噸尚未下架。

食藥署日前與屏東地檢署、農業部動植物防疫檢疫署、保安警察第七總隊、法務部調查局高雄市調查處及衛生局前往「百威食品有限公司」之倉儲及作業場所執行查核，並於該公司位於屏東縣的豬內臟清洗作業場所，查見標示「工業級產品，禁用於食品應用」字樣的雙氧水，涉嫌使用工業級雙氧水加工豬腸，衛生機關已要求業者暫停作業、封存產品，並下架回收。

食藥署南區管理中心主任魏任廷說，業者作業場所存放1萬1664公斤豬腸，倉儲存放940公斤豬腸，衛生局已立即查封，並監督有疑慮產品下架回收，針對已流入市面產品，根據查扣的業者帳冊，列有受貨人姓名、暱稱及電話，與寄送地址等資料，已交由所在地衛生局，10月2日至3日期間，陸續掌握產品流向，並立刻要求下架。檢調單位則於現場查扣工業用雙氧水，持續釐清偵辦中。

食藥署指出，根據參與現場搜查的防檢署人員說明，屠檢獸醫師會於屠宰線上判定豬隻內臟等是否病變或異常，若判定不合格不可供人食用，則潑灑藍色改質劑後送化製處理，防止流入食品鏈，因此屠宰場供應「百威食品有限公司」內臟非來自病死豬隻，為可食用之內臟，業者自述，是為加強賣相而添加雙氧水。

魏任廷指出，業者如有使用工業級雙氧水加工食品，涉及違反「食安法」第15條第1項第10款規定，相關產品依同法第52條應予沒入銷毀，依同法第49條第1項，處7年以下有期徒刑，得併科新台幣8000萬元以下罰金。