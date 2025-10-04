快訊

連假一波波疏運挑戰難度高 民航局備妥ABC計畫

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
交通部次長林國顯今赴松機視察連假疏運。圖／民航局提供
中秋節連假疏運首日，交通部次長林國顯上午前往松山機場關心疏運狀況，他表示，已要求民航局做好中秋及雙十節疏運整備工作，將視情況啟動疏運ABC計畫，並呼籲民眾留意氣象資訊變化，做好行程規劃。

林國顯由民航局何淑萍局長及台北國際航空站主任鄭堅中陪同視察疏運，他提醒，今年教師節、中秋節及雙十節等3個連假接踵而來，旅客搭機出遊或返鄉人潮將增加，連假期間航班仍可能因天候影響異動，民航局已準備多項應變措施，也已經請航空公司加派人力及在運能許可下，視狀況機動加開班機或放大機型，並協調航港局及國防部適時協助疏運。

何淑萍表示，因應中秋節及國慶日疏運期間旅運需求，民航局已提前協調航空公司增班，今天起至10月13日，國內航線包含本島及離島航線預計將提供2,508架次，約19萬個座位，期望能因應民眾返鄉及出遊交通需求。

民航局提醒，旅客於規劃行程前務必訂妥機位，避免至機場無機位搭乘，並於搭機當日提早出門至機場辦理報到，離島航班容易受到天候影響而有異動，請旅客留意天候狀況，確保行程順利。

中秋節 民航局 松山機場

