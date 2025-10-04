曾肅良書畫創作展台中登場 提供作品義賣捐創世
曾肅良書畫創作展今天在台中市中友時尚藝廊舉行開幕式，他在會中提供1件行書作品義賣，由中友百貨以新台幣1萬5000元認購，義賣所得全數捐給創世基金會。
擁有英國萊斯特大學博物館學博士學位的曾肅良，擅長以書法與彩墨演繹作品，這次應中友時尚藝廊邀請，繼「荒怪意象外」與「繁花小誌」的個展後，第3度以「夢窗」為主題舉行創作展。開幕式中還提供1件行書作品進行義賣，由中友百貨以1萬5000元認購，義賣所得全數捐贈給創世基金會。
曾肅良表示，近年發展的「夢窗」系列是藝術家身心沉靜之下的潛意識呈現；從畫面中的窗戶往外看，虛與實之間是一體兩面的不同世界，如同一抹水波盪漾，在各自相異的世界裡激盪出差異化與對立面，更是創作者對世界本質的感知領悟。
曾肅良認為，藝術家的畫作、詩歌、文學都是個媒介，讓觀眾進入藝術家的精神世界，如果畫作太寫實，就會缺乏感動，因為太平常了，所以畫作裡面通常都會有些扭曲、變形，仔細觀察他的畫作，就能看到很多不平凡的元素。
中友時尚藝廊策展人簡聰政表示，成立於2011年的中友時尚藝廊，14年間策劃超過百場展覽，參觀人數超過200萬人，為全台少數設置於百貨商場的專業藝廊。透過展覽推廣，讓許多中部地區的觀眾近距離接觸、認識藝術作品。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言