曾肅良書畫創作展台中登場 提供作品義賣捐創世

曾肅良書畫創作展今天在台中市中友時尚藝廊舉行開幕式，他在會中提供1件行書作品義賣，由中友百貨以新台幣1萬5000元認購，義賣所得全數捐給創世基金會。

擁有英國萊斯特大學博物館學博士學位的曾肅良，擅長以書法與彩墨演繹作品，這次應中友時尚藝廊邀請，繼「荒怪意象外」與「繁花小誌」的個展後，第3度以「夢窗」為主題舉行創作展。開幕式中還提供1件行書作品進行義賣，由中友百貨以1萬5000元認購，義賣所得全數捐贈給創世基金會。

曾肅良表示，近年發展的「夢窗」系列是藝術家身心沉靜之下的潛意識呈現；從畫面中的窗戶往外看，虛與實之間是一體兩面的不同世界，如同一抹水波盪漾，在各自相異的世界裡激盪出差異化與對立面，更是創作者對世界本質的感知領悟。

曾肅良認為，藝術家的畫作、詩歌、文學都是個媒介，讓觀眾進入藝術家的精神世界，如果畫作太寫實，就會缺乏感動，因為太平常了，所以畫作裡面通常都會有些扭曲、變形，仔細觀察他的畫作，就能看到很多不平凡的元素。

中友時尚藝廊策展人簡聰政表示，成立於2011年的中友時尚藝廊，14年間策劃超過百場展覽，參觀人數超過200萬人，為全台少數設置於百貨商場的專業藝廊。透過展覽推廣，讓許多中部地區的觀眾近距離接觸、認識藝術作品。