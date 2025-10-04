中秋連假高溫上看36度 明恐有颱風生成路徑曝光

今天至6日是中秋連假，氣象署表示，明天、6日西半部慎防局部攝氏35、36度高溫；今天下午日本東南邊海面生成熱帶性低氣壓，明天可能增強為颱風。

中央氣象署預報員劉沛滕告訴中央社記者，今天上午8時麥德姆增強為中度颱風，將往海南島移動，受到颱風外圍雲系影響，恆春半島和台東地區今天仍有不定時降雨。

劉沛滕指出，中秋連假第2、3天，除了恆春半島可能還有些降雨，其他地區天氣大致穩定，而中南部地區或北部山區有局部午後雷陣雨發生機會。

劉沛滕表示，今天下午日本東南邊海面生成熱帶性低氣壓，明天可能增強為第22號颱風哈隆，預測在朝琉球群島移動過程中，下週將為台灣帶來一些東北風和水氣，因此自8日起迎風面包括基隆北海岸、宜蘭、大台北山區，開始會有些局部降雨。

劉沛滕指出，預計8、9日水氣相對較多，降雨範圍將擴大至大台北、東半部地區，而中南部預計有局部午後雷陣雨。

不過劉沛滕提到，颱風哈隆未來生成後，路徑可能還會有些變數，還需持續關注。

氣溫部分，截至下午4時30分止，今天以台北市內湖區38度最高，新北市三峽區、土城區也出現37.5度高溫。劉沛滕表示，中秋連假期間仍須留意高溫，其中西半部地區容易出現局部35、36度高溫。