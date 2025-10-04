快訊

傻眼！日本男偶像新宿當街脫褲露下體 涉公然猥褻遭活逮

影／黃魚價格飆漲 金門漁民爭搶釣點爆鬥毆...他還駕車撞海巡人員

中秋連假高溫上看36度 明恐有颱風生成路徑曝光

中央社／ 台北4日電
氣象署表示，5日、6日西半部慎防局部攝氏35、36度高溫。聯合報系資料照
氣象署表示，5日、6日西半部慎防局部攝氏35、36度高溫。聯合報系資料照

今天至6日是中秋連假氣象署表示，明天、6日西半部慎防局部攝氏35、36度高溫；今天下午日本東南邊海面生成熱帶性低氣壓，明天可能增強為颱風

中央氣象署預報員劉沛滕告訴中央社記者，今天上午8時麥德姆增強為中度颱風，將往海南島移動，受到颱風外圍雲系影響，恆春半島和台東地區今天仍有不定時降雨。

劉沛滕指出，中秋連假第2、3天，除了恆春半島可能還有些降雨，其他地區天氣大致穩定，而中南部地區或北部山區有局部午後雷陣雨發生機會。

劉沛滕表示，今天下午日本東南邊海面生成熱帶性低氣壓，明天可能增強為第22號颱風哈隆，預測在朝琉球群島移動過程中，下週將為台灣帶來一些東北風和水氣，因此自8日起迎風面包括基隆北海岸、宜蘭、大台北山區，開始會有些局部降雨。

劉沛滕指出，預計8、9日水氣相對較多，降雨範圍將擴大至大台北、東半部地區，而中南部預計有局部午後雷陣雨。

不過劉沛滕提到，颱風哈隆未來生成後，路徑可能還會有些變數，還需持續關注。

氣溫部分，截至下午4時30分止，今天以台北市內湖區38度最高，新北市三峽區、土城區也出現37.5度高溫。劉沛滕表示，中秋連假期間仍須留意高溫，其中西半部地區容易出現局部35、36度高溫。

氣象署預報員劉沛滕表示，今（4）日下午日本東南邊海面生成熱帶性低氣壓，明（5）日可能增強為第22號颱風哈隆。圖／取自日本氣象廳
氣象署預報員劉沛滕表示，今（4）日下午日本東南邊海面生成熱帶性低氣壓，明（5）日可能增強為第22號颱風哈隆。圖／取自日本氣象廳

颱風 高溫 中秋 連假 日本 氣象署

延伸閱讀

中颱麥德姆外圍雲系影響 屏東縣大雷雨

麥德姆進入南海後快速重整轉中颱 粉專：環流型態改善許多

麥德姆轉中颱…外圍雲系影響2地多雨 中秋連假注意高溫

颱風麥德姆逼近 海口將梯次實施「六停」

相關新聞

雨神下凡過中秋！雨區再擴大 6縣市大雨特報

午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，氣象署表示，今(4)日新竹至南投、嘉義、宜蘭山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊...

假日急症中心11月六都先上路！收費方式曝光 輕症別衝大醫院省600元

為紓解急診壅塞，衛福部長石崇良在健保署長任內，提出成立假日急診中心（UCC）紓解人潮，11月六都一同上路，預計各市各有2...

中秋連假高溫上看36度 明恐有颱風生成路徑曝光

今天至6日是中秋連假，氣象署表示，明天、6日西半部慎防局部攝氏35、36度高溫；今天下午日本東南邊海面生成熱帶性低氣壓，...

加班恐成常態⋯夜班護病比未達標 台大工會曝院方試行二班制美化數字

衛福部2024年初公告三班護病比標準，今年陸續發放獎勵金。不過，台大醫院企業工會匯整台大體系醫學中心今年1至6月護病比達...

50嵐宣布北區「麵茶系列」正式開賣！老饕點法曝光：超好喝

手搖飲品牌50嵐日前推出新品「麵茶紅茶拿鐵」廣受歡迎，如今北區50嵐正式宣布，全面開賣「麵茶系列」，所有飲品都能加麵茶。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

麥德姆颱風影響 星宇明往返港澳航班取消

受麥德姆（Matmo）颱風影響，星宇航空明（5）日台北往返港澳部分航班取消，包括JX233/234 台北往返香港、JX2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。