假日急症中心11月六都先上路！收費方式曝光 輕症別衝大醫院省600元

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
假日急診中心（UCC）11月起，六都將一同上路，預計各市各有2個點以上，不過民眾最關心的收費已出爐，部分負擔比照診所、地區醫院收150元。聯合報系資料照
為紓解急診壅塞，衛福部長石崇良在健保署長任內，提出成立假日急診中心（UCC）紓解人潮，11月六都一同上路，預計各市各有2個點以上，不過民眾最關心的收費已出爐，部分負擔比照診所、地區醫院收150元，相較醫學中心750元以上部分負擔，可省下600元。

假日急症中心目前規畫預計在周日或連續假日期間，早上8時至晚上12時提供服務，科別包括內科、兒科、外科等，從簡易外傷縫合及兒童發燒等。

健保署醫務管理組長劉林義表示，在民眾關心的部分負擔上，UCC掛號費將比照基層及地區醫院急診，收費標準為150元，避免過高負擔。至於掛號費的上限，衛福部已請各地衛生局協調，同一區域至少需維持一致，不會因地點差異造成費用落差，醫師公會全聯會、急診醫學會也會提供民眾一些就醫指引，哪些狀況可以到UCC，將以檢傷分級第4、5級患者為主，預計下周出爐。

劉林義說，而在輪班人力上，原則上不會動用急診醫師，而是以基層醫師為主，並提供一些訓練後再排班。也考量到醫療品質及醫護相關人力休息狀況，因此不會有1人輪整個連假的白班或夜班，抑或是上完白班接夜班等，每班以8小時為上限。排班規定健保署已請急診醫學會參照急診醫師制度，確保醫療品質。

劉林義表示，目前六都皆已完成展開評估，各都至少會有2個以上的UCC，但最終仍需依照急診壅塞度、檢驗設備、常備藥品等是否齊備來確認選址是否合適，將於10月15日前送交健保署核定。

上周健保共擬會確定今年11月至明年底假日急症中心預算為3億元。費用的部分，給付醫師白班1萬5000元、夜班2萬元，藥師、護理、放射師等都調整為原本的2倍，白班4000元、夜班6000元，其餘還有開辦費、每月行政費等。

健保署 急診醫學會 醫師 地區醫院 衛福部

