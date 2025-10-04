高鐵中秋疏運首日創周五運量新高 南下突破18.5萬人次

昨天是中秋連假疏運首日，台灣高鐵統計旅運人次達32萬3千餘人次，不僅為營運以來，周五運量最高紀錄，其中南下旅運量（18萬5千餘人），更已超過2023中秋疏運首日南下運量。

昨(3)日雙向運量亦為營運以來第三高，僅次於2023年中秋假期收假日（33萬8千餘人次）及今（2025）年清明假期收假日（32萬4千餘次）。

據了解，2023年中秋疏運首日約17萬8千餘人次，但當年收假日高達32萬8千人次，由於今年中秋首日就達18萬5千餘人次，因此台灣高鐵公司特別呼籲旅客分散搭車。

高鐵公司根據過往疏運經驗，收假日通常會較疏運首日締造更高運量，預估後（6）日收假，將出現大量人潮；因此，建議自由座的旅客提早規劃行程，並盡量利用周日、或周二分散搭乘，以避開尖峰人潮，確保較舒適之旅乘品質。

因應疏運尖峰之大量旅運人潮，台灣高鐵隨時監控各車站人潮狀況，建議自由座的旅客前往車站前，先透過高鐵企業網站及「T-EX行動購票」App查詢「車站人潮資訊」燈號，掌握人潮狀況以避免久候。

同時，台灣高鐵也配合交通部「運具聯防疏運」機制，與台鐵、客運隨時保持密切聯繫。目前台鐵及國道客運仍有運能充足，歡迎旅客多加利用台鐵、客運等其他大眾交通運具，以節省等候時間。