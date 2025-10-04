快訊

中職／收到匿名檢舉信函...3球員涉玩博弈手遊 聯盟、雄鷹都祭出處分

出門帶傘！午後對流旺盛 氣象署籲「4縣市」小心大雷雨

影／蘆洲便當店氣爆「更驚悚畫面曝光」 同社區1個月2次火警

聽新聞
0:00 / 0:00

高鐵中秋疏運首日創周五運量新高 南下突破18.5萬人次

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
昨天是中秋連假疏運首日，台灣高鐵統計旅運人次達32萬3千餘人次，不僅為營運以來，周五運量最高紀錄，其中南下旅運量（18萬5千餘人），更已超過2023中秋疏運首日南下運量。聯合報系資料照
昨天是中秋連假疏運首日，台灣高鐵統計旅運人次達32萬3千餘人次，不僅為營運以來，周五運量最高紀錄，其中南下旅運量（18萬5千餘人），更已超過2023中秋疏運首日南下運量。聯合報系資料照

昨天是中秋連假疏運首日，台灣高鐵統計旅運人次達32萬3千餘人次，不僅為營運以來，周五運量最高紀錄，其中南下旅運量（18萬5千餘人），更已超過2023中秋疏運首日南下運量。

昨(3)日雙向運量亦為營運以來第三高，僅次於2023年中秋假期收假日（33萬8千餘人次）及今（2025）年清明假期收假日（32萬4千餘次）。

據了解，2023年中秋疏運首日約17萬8千餘人次，但當年收假日高達32萬8千人次，由於今年中秋首日就達18萬5千餘人次，因此台灣高鐵公司特別呼籲旅客分散搭車。

高鐵公司根據過往疏運經驗，收假日通常會較疏運首日締造更高運量，預估後（6）日收假，將出現大量人潮；因此，建議自由座的旅客提早規劃行程，並盡量利用周日、或周二分散搭乘，以避開尖峰人潮，確保較舒適之旅乘品質。

因應疏運尖峰之大量旅運人潮，台灣高鐵隨時監控各車站人潮狀況，建議自由座的旅客前往車站前，先透過高鐵企業網站及「T-EX行動購票」App查詢「車站人潮資訊」燈號，掌握人潮狀況以避免久候。

同時，台灣高鐵也配合交通部「運具聯防疏運」機制，與台鐵、客運隨時保持密切聯繫。目前台鐵及國道客運仍有運能充足，歡迎旅客多加利用台鐵、客運等其他大眾交通運具，以節省等候時間。

高鐵 中秋

延伸閱讀

救災疏運列車仍亮晶晶 台鐵「清潔超人」跪地洗刷畫面曝光

長一樣？高鐵嘉義站、台南站像「複製貼上」原因曝 乘客驚呼：長知識

高鐵左營站前轎車撞單車婦捲車底 高鐵出動堆高機幫消防員救人

台灣高鐵中秋節疏運加開111班次 離峰時段仍有座位

相關新聞

假日急症中心11月六都先上路！收費方式曝光 輕症別衝大醫院省600元

為紓解急診壅塞，衛福部長石崇良在健保署長任內，提出成立假日急診中心（UCC）紓解人潮，11月六都一同上路，預計各市各有2...

出門帶傘！午後對流旺盛 氣象署籲「4縣市」小心大雷雨

因對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象署針對「新竹縣、苗栗縣」發布大雷雨即時訊息，持續時間至16時00分止；「南...

加班恐成常態⋯夜班護病比未達標 台大工會曝院方試行二班制美化數字

衛福部2024年初公告三班護病比標準，今年陸續發放獎勵金。不過，台大醫院企業工會匯整台大體系醫學中心今年1至6月護病比達...

50嵐宣布北區「麵茶系列」正式開賣！老饕點法曝光：超好喝

手搖飲品牌50嵐日前推出新品「麵茶紅茶拿鐵」廣受歡迎，如今北區50嵐正式宣布，全面開賣「麵茶系列」，所有飲品都能加麵茶。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

颱風麥德姆影響 星宇5日部分往返港澳航班取消

受颱風麥德姆影響，星宇航空今天表示，明天台北往返港澳部分航班取消，並呼籲旅客在搭機前留意最新航班資訊

高鐵中秋疏運首日創周五運量新高 南下突破18.5萬人次

昨天是中秋連假疏運首日，台灣高鐵統計旅運人次達32萬3千餘人次，不僅為營運以來，周五運量最高紀錄，其中南下旅運量（18萬...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。