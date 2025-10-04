快訊

中職／收到匿名檢舉信函...3球員涉玩博弈手遊 聯盟、雄鷹都祭出處分

出門帶傘！午後對流旺盛 氣象署籲「4縣市」小心大雷雨

影／蘆洲便當店氣爆「更驚悚畫面曝光」 同社區1個月2次火警

聽新聞
0:00 / 0:00

能高越嶺古道驚見「巨影」現身！登山民眾攜熊鈴防意外

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
南投分署透過紅外線攝影機，拍到台灣黑熊出沒仁愛鄉山區，並破壞蜂箱吃蜜。示意資料照。圖／林保署南投分署提供
南投分署透過紅外線攝影機，拍到台灣黑熊出沒仁愛鄉山區，並破壞蜂箱吃蜜。示意資料照。圖／林保署南投分署提供

南投縣仁愛鄉能高越嶺古道驚傳「熊出沒」，林業及自然保育署南投分署今天表示，9月29日下午1時多，有山友在能高越嶺道14.1K處目擊一隻台灣黑熊，黑熊見到人後立即往邊坡逃離，未造成衝突。分署已請附近天池山莊管理員加強巡查，並提醒登山民眾注意安全。

能高越嶺古道位於中央山脈中段，海拔逾2500公尺，林相茂密、生態豐富，是黑熊等野生動物的重要棲地。南投分署指出，去年9月及11月，步道4.22K附近也曾有黑熊出沒紀錄。

南投分署呼籲登山者，若遇見黑熊應保持冷靜與距離，切勿追逐或拍照；垃圾與食物務必妥善收納；建議結伴同行，攜帶熊鈴、防熊噴霧或發聲器。若近距離遇熊，應緩慢後退，避免奔跑或挑釁。

此外，民眾如發現黑熊或遭遇入侵、誤捕等情況，可撥打1999或0800-000-930通報，分署將立即啟動應變措施。南投分署也製作「友熊山林 友你友我」摺頁，提供黑熊知識及正確因應資訊。

分署強調，黑熊出沒顯示山區生態健康完整，呼籲民眾在親近山林時，共同維護人與野生動物的安全與和諧。

南投分署曾拍到台灣黑熊出沒仁愛鄉山區，並破壞蜂箱吃蜜。示意資料照。圖／林保署南投分署提供
南投分署曾拍到台灣黑熊出沒仁愛鄉山區，並破壞蜂箱吃蜜。示意資料照。圖／林保署南投分署提供

台灣黑熊 南投縣 動物

延伸閱讀

南投茶博今開幕成親子遊樂場 為期9天挑戰百萬人潮大關

台中南投合體拚觀光 國慶連假看晚會、賞焰火還能抽金幣

壽山動物園迎中秋 黑熊啃柚子狐獴吃月餅

南投旺來園區首家觀光工廠開幕 許淑華盼增就業

相關新聞

假日急症中心11月六都先上路！收費方式曝光 輕症別衝大醫院省600元

為紓解急診壅塞，衛福部長石崇良在健保署長任內，提出成立假日急診中心（UCC）紓解人潮，11月六都一同上路，預計各市各有2...

出門帶傘！午後對流旺盛 氣象署籲「4縣市」小心大雷雨

因對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象署針對「新竹縣、苗栗縣」發布大雷雨即時訊息，持續時間至16時00分止；「南...

加班恐成常態⋯夜班護病比未達標 台大工會曝院方試行二班制美化數字

衛福部2024年初公告三班護病比標準，今年陸續發放獎勵金。不過，台大醫院企業工會匯整台大體系醫學中心今年1至6月護病比達...

50嵐宣布北區「麵茶系列」正式開賣！老饕點法曝光：超好喝

手搖飲品牌50嵐日前推出新品「麵茶紅茶拿鐵」廣受歡迎，如今北區50嵐正式宣布，全面開賣「麵茶系列」，所有飲品都能加麵茶。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

麥德姆颱風影響 星宇明往返港澳航班取消

受麥德姆（Matmo）颱風影響，星宇航空明（5）日台北往返港澳部分航班取消，包括JX233/234 台北往返香港、JX2...

颱風麥德姆影響 星宇5日部分往返港澳航班取消

受颱風麥德姆影響，星宇航空今天表示，明天台北往返港澳部分航班取消，並呼籲旅客在搭機前留意最新航班資訊

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。