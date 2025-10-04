能高越嶺古道驚見「巨影」現身！登山民眾攜熊鈴防意外

南投縣仁愛鄉能高越嶺古道驚傳「熊出沒」，林業及自然保育署南投分署今天表示，9月29日下午1時多，有山友在能高越嶺道14.1K處目擊一隻台灣黑熊，黑熊見到人後立即往邊坡逃離，未造成衝突。分署已請附近天池山莊管理員加強巡查，並提醒登山民眾注意安全。

能高越嶺古道位於中央山脈中段，海拔逾2500公尺，林相茂密、生態豐富，是黑熊等野生動物的重要棲地。南投分署指出，去年9月及11月，步道4.22K附近也曾有黑熊出沒紀錄。

南投分署呼籲登山者，若遇見黑熊應保持冷靜與距離，切勿追逐或拍照；垃圾與食物務必妥善收納；建議結伴同行，攜帶熊鈴、防熊噴霧或發聲器。若近距離遇熊，應緩慢後退，避免奔跑或挑釁。

此外，民眾如發現黑熊或遭遇入侵、誤捕等情況，可撥打1999或0800-000-930通報，分署將立即啟動應變措施。南投分署也製作「友熊山林 友你友我」摺頁，提供黑熊知識及正確因應資訊。