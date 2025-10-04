加班恐成常態⋯夜班護病比未達標 台大工會曝院方試行二班制美化數字

衛福部2024年初公告三班護病比標準，今年陸續發放獎勵金。不過，台大醫院企業工會匯整台大體系醫學中心今年1至6月護病比達標率，發現台大總院、台大兒醫夜班護病比達標率均「掛零」，且陸續接獲會員反應，院方要求護理師改上12小時班制，並讓新進護理人員直接至夜班訓練，藉此美化護病比數字。對此，台大醫院不予回應。

台大醫院企業工會秘書長邱宇弘說，近期會員反映，主管詢問是否要上12小時班制，意思就是從原先每8小時輪班的「三班制」改為「二班制」，依法雖有相關配套，例如出勤日數會減少等，但對護理人員來說，單一次出勤勞動強度增加，且臨床工作必須保持高度專注，過去的三班制，8小時值班時間結束，頂多加1、2小時班就能下班，12小時班制恐讓加班成為常態。

邱宇弘說明，三班制改為二班制，護理人力並未增加，但每一位護理師「可覆蓋的工作時間」延長，白班護理師可延長至部分小夜班工時，小夜班護理師則覆蓋部分夜班工時，等同讓下一班別多出半個人，藉此達到美化護病比數字目標。然而，對第一線護理師來說，白班工作繁忙，單一次出勤要延長4小時，對個人體力、生活作息等都需要調整。

除三班制改二班制，工會指出，院方另有多項美化護病比數字作法，包括調度不計入護病比的加護病房護理師，支援會計入護病比的急性病房護理工作，以及讓新進護理師直接在夜班開始訓練。邱宇弘表示，過去新進護理師都是從白班開始適應，且夜班人力已經不足，要再騰出人力訓練新人，對護理人員工作負擔為一大挑戰。

工會指，台大醫院護病比達標狀況始終不盡理想，尤其夜班部分敬陪末座，所領得達標獎勵金額度，相對其他同等規模的醫學中心來看也存在巨幅落差。

邱宇弘表示，台大院方並未否認要求護理師三班改為二班一事，該院護理部指出，確實在部分單位試行，但是作為「彈性多元」班別供護理人員選擇，然而，在薪資福利待遇停滯不前、護理人力沒有全盤補足的現況之下，這些手法無疑只是粉飾太平。

工會指出，針對明年度公立醫院不調薪，政府務必懸崖勒馬予以改正，而非一手拒絕提高基層待遇、另一手又放任醫院壓榨人力捏造護病比數據，應正視醫療低薪過勞及人力短缺現況，藉由明確調薪及加強監管進以應對困境。