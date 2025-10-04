屏東廠商涉賣黑心豬大腸 農業部加強查核屠宰場
屏東某廠商涉用工業級雙氧水漂白變質豬大腸後販售。農業部今天表示，國內屠宰場皆有屠檢獸醫師進駐，針對此案將配合檢調單位，也要求各分署對轄內屠宰場加強查核。
中秋連假前夕爆發食安事件，屏檢發布新聞稿表示，負責人與員工涉嫌將部分已病變的豬大腸，浸泡於工業級雙氧水漂白後，販售給不知情的其他廠商，謀取不法利益。
農業部今天發布新聞稿表示，後續除配合檢調單位，以及與衛生單位聯絡合作，已要求各分署對轄內屠宰場加強查核，確保屠宰衛生檢查及內臟處理等作業符合相關規範。
農業部說，特定不肖食品業者違法已嚴重影響國內養豬產業形象及努力，更造成消費者恐慌，損害農民多年辛勤飼養豬隻的心血，農業部絕不容忍。
農業部表示，國內屠宰場皆有屠檢獸醫師進駐，經檢查判定不合格的豬屠體或內臟，都會潑灑藍色改質劑後廢棄，避免遭取用。
此外，屠宰場產出的廢棄屠體內臟，也都要依規定填報化製三聯單並通知具合格證化製原料運輸車載運至化製場處理，運輸車都有裝設GPS定位系統，讓相關管理單位可即時追蹤回溯運送軌跡，而進入化製場後也有駐場人員核對三聯單並清單數量，且場區有裝設監視器。
農業部最後強調，為確保國內畜牧產業永續發展，會持續積極推動各項防疫管控措施。
