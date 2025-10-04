舊草嶺隧道幻化為浪漫星河廊道 中秋推出鐵馬遊

快訊

中央社／ 宜蘭縣4日電
迎接中秋佳節，交通部觀光署東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處從即日起到7日，邀請光雕藝術家徐志銘在具百年歷史的舊草嶺隧道，推出「隧道裡的月亮」沉浸式光影展演，歡迎遊客騎鐵馬感受驚奇的視覺體驗。（東北角風管處提供）中央社
迎接中秋佳節，交通部觀光署東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處從即日起到7日，邀請光雕藝術家徐志銘在具百年歷史的舊草嶺隧道，推出「隧道裡的月亮」沉浸式光影展演，歡迎遊客騎鐵馬感受驚奇的視覺體驗。（東北角風管處提供）中央社

迎接中秋佳節，交通部觀光署東北角風管處即日起到7日，在具有百年歷史的舊草嶺隧道推出「隧道裡的月亮」沉浸式光影展演，歡迎遊客騎鐵馬感受宛如浪漫星河廊道般的視覺體驗。

東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處今天表示，舊草嶺隧道位於新北市貢寮區與宜蘭縣頭城鎮交界，日治大正13年（1924年）正式通車，全長2167公尺，是當時台灣最長鐵路隧道，至今已有百年歷史。

東北角風管處說，為讓遊客體驗舊草嶺隧道百年風華及當地特色，特別邀請知名光雕藝術家徐志銘設計，以「銀河中的月圓」為主題，將隧道幻化為夢幻星河廊道，陪伴民眾共度中秋佳節。

風管處指出，徐志銘以細膩的光影語彙，營造隧道內漫天星河與皎潔圓月的氛圍。當月亮從銀河中緩緩升起，照耀隧道壁面與拱頂，遊客彷彿走進穿越星海的秘境。在科技光雕的渲染下，隧道展現結合文化底蘊與浪漫意境的全新樣貌。

東北角風管處表示，因假日隧道內自行車輛眾多，為避免碰撞危險，假日限定遊客只能以自行車騎遊方式體驗。建議可搭乘火車至福隆站下車，車站附近有多家自行車租賃店，可沿自行車道前往舊草嶺隧道，來一趟節能減碳的雙鐵旅行。

此外，2025福隆國際沙雕藝術季原定展期至9月30日，已延長至10月12日。

