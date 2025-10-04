2025樂成宮月緣節 內政部盼未婚聯誼成就幸福

快訊

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
內政部與台中樂成宮攜手合辦未婚聯誼活動。內政部／提供
內政部4日與財團法人台中樂成宮攜手合辦「2025月緣節—樂見真愛成就幸福 緣來是你 月老慶生締佳緣」未婚聯誼活動，由內政務次長董建宏與台中樂成宮董事長何敏誠揭開序幕。董建宏表示，政府持續關懷年輕世代的婚育與居住需求，也積極落實賴清德總統「婚育宅」政策。

與會者包括立委何欣純、羅廷偉、立法院副院長江啟臣服務處秘書、台中市政府民政局副局長陳寶雲，一同帶領現場400位未婚男女進行祈福儀式，為青年朋友送上祝福。期盼中秋佳節前夕在月老星君庇佑下，大家都能早日覓得佳偶，實現「月圓人團圓」的美好心願。

董建宏表示，政府持續關懷年輕世代的婚育與居住需求，不僅在單身聯誼活動後，對順利步入婚姻的新人致贈金飾，表達祝福與支持外；同時也積極落實賴總統「婚育宅」政策，今年將推出1,000戶，未來三年累計將達1萬戶，協助年輕家庭築巢安居。

他指出，這些措施不僅提供實質資源，更彰顯政府落實居住正義、鼓勵婚育的決心，與青年一同打造幸福安穩的生活。

除了促進婚育交流，董建宏也藉機提醒青年朋友關注防災與反詐議題。他指出，內政部正推動「防災士」培訓與認證制度，期盼更多青年成為自主防救災的種子。

同時，現在詐騙猖獗，董建宏呼籲大家要提高警覺，並關心家中長輩們，若遇到可疑訊息務必冷靜查證，撥打165反詐騙專線，共同建立「想騙不敢騙、已經騙的會被抓、騙到的沒得花」的安全環境。

內政部表示，今日凡是牽線成功的參與者，皆可獲得廟方精心準備的配對禮「甜蜜心型藍牙耳機」，象徵愛情從此緊密相連，讓彼此心意天天都能聽見。

內政部也說，今年「月緣節」系列活動不僅包含本次未婚聯誼，11月1日及11月2日將舉辦「月緣清醒派對」、「月緣市」文創市集與「誼定愛情宮」戀愛實境秀，歡迎青年朋友踴躍參加，在互動交流中發現屬於自己的幸福。

內政部 單身聯誼活動

