流行期疫苗打氣旺！流感、新冠開打3天 比去年同期高4倍以上

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
流感病毒進入流行期，近期傳出許多確診個案，今年秋冬公費流感、新冠疫苗在10月1日開打，大氣旺。本報資料照片
流感病毒進入流行期，近期傳出許多確診個案，今年秋冬公費流感、新冠疫苗在10月1日開打，流感疫苗打氣旺，達30萬8003劑接種流感疫苗，開打3天就累計86萬8203劑，去年同期累計接種數22萬147劑，約成長4倍多；而新冠疫苗昨施打7萬173劑，3天累計24萬572劑，也比去年累計4萬9755劑多。疾管署發言人曾淑慧表示，施打數再創新高，目前流感可能還是會緩升，不過接種效益不會那麼快呈現，仍鼓勵盡速接種。

曾淑慧表示，今年疫苗打氣明顯比去年要好，全國監測下各地打氣都不錯，不過今天中秋連假第一天，各縣市衛生局持續有設站接種疫苗，預期可能明天統計就會破百萬。也評估民眾會出遊或是在家團聚，所以難預測連假結束後疫情會不會再上升，不過目前是呈現緩升趨勢，會到什麼程度會持續監測。

曾淑慧說，而花蓮光復鄉「鏟子超人」持續協助當地救災，目前監測沒有群聚傳染病，而志工施打疫苗狀況也未特別多，主要還是因為救災擔心疫苗副作用影響，因此還是以當地居民、工作人員為主。

今年秋冬，政府共提供648萬劑三價公費流感疫苗及約299萬劑新冠疫苗，全國約有近4000家合約院所提供公費疫苗接種服務。今年的流感疫苗公費對象與往年相同，共有12類；新冠疫苗則是從全民接種限縮為10類對象，這是考量國際間的接種建議，從「普遍接種策略」轉為「風險族群導向策略」。

公費流感及新冠疫苗分二階段開打，第一階段自10月1日起，針對65歲以上長者、55歲以上原住民、學齡前幼兒、高風險慢性病人、孕婦、6個月內嬰兒之父母、長照機構人員、醫事及防疫相關人員、幼兒園托育機構人員等對象。第二階段則自11月1日起，進一步開放50歲以上無高風險慢性病成人。

