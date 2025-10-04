快訊

個別醫院總額上路…調查曝37%罕病患跨區就醫 健保署：違規醫院可停約

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
健保總額制度下，罕見疾病處境艱難，病友團體近期針對明年度總額預算，指出罕見疾病用藥專款短少18億元，也分析第三季開始全台實施的個別醫院總額制度，是否讓罕病患者淪為醫療人球。示意圖。本報資料照片
健保總額制度下，罕見疾病處境艱難，病友團體近期針對明年度總額預算，指出罕見疾病用藥專款短少18億元，也分析第三季開始全台實施的個別醫院總額制度，是否讓罕病患者淪為醫療人球。調查逾300名病患，結果發現共131名病友近1年內遭遇「跨區就醫」情況，且原因為「院所協助轉診」者，共有4人，在各項原因中排名第2。

健保署個別醫院總額制，雖排除罕見疾病藥費，但病人其他治療費用仍會影響提供疾病治療的醫院，下一年度總額成長比率，病團多次提出擔憂，罕病患者治療複雜且費用較高，部分醫院擔心個別總額受影響，恐要求病人轉院就醫，相關狀況日前曾在中部地區某家醫學中心發生，患者被以藥品不足為由，要求轉院。

罕見疾病基金會昨天在立法院厚生會罕病委員會公布前述調查結果，執行長陳冠如說，發動這項調查，是希望了解病人是否因個別醫院總額新制，被醫師要求轉院，導致跨區就醫情形加重，調查並有共345人，涵蓋107種罕見疾病，發現6成罕病病友是在本身所屬健保分區就醫，但仍有約3分之1罕見疾病病人是跨區就醫，且以「南病北送」為主。

陳冠如指出，跨區就醫病人數共131人，占比逾37%，其中17人是近1年內發生跨區就醫情況，約76%為北上就醫，即俗稱「南病北送」，另24%為南下就醫，分析原因，最大宗是跨區就醫的醫院「有可以看我的醫師」，但第二大原因是病人被醫院要求轉診，共4人遇到類似情況，呼籲健保署建立更明確的追蹤機制，了解病人是否因為需要使用高價藥物，而被醫院要求轉診。

衛福部健保署說，個別醫院總額不計入「專款項目」，包括罕病用藥、血友病用藥、罕病特材等，不納入基期管理，因此不會影響醫院隔年總額額度，針對病人就醫情況，健保署持續監測，如遇民眾申訴、重大輿情案件經查屬實，醫院有不當轉診，或減損重症病人就醫權益者，會依法處分，最重可依「全民健保醫事服務機構特約及管理辦法」將醫院踢出健保合約院所。

健保署 罕見疾病 健保總額制度

