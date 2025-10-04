「跟著朦朧潮濕的一天回嘉」12月開展 奈良美智親選新港地點

「跟著朦朧潮濕的一天去旅行」奈良美智特展，下一站回「嘉」。奈良美智特展臉書粉專今天宣布，眾所矚目的下一站，就在嘉義縣的「新港文化館25號倉庫」，為日本藝術家奈良美智親自選定的獨特空間，年底相約嘉義縣。

「奈良美智特展」粉專表示，「新港文化館25號倉庫」是新港鄉農會建於1963年的榖倉，見證農人每一次辛勤的豐收。隨著農業政策調整，倉庫一度閒置，直到2003年，新港鄉農會同意將空間免費提供給新港文教基金會作為藝文活動展演的場地。2006年，以「新港文化館25號倉庫」的新身分重生，不僅是一個展覽空間，更是一個與天地自然、24節氣共同呼吸的有機場域。

「奈良美智特展」粉專表示，建築師卓卿泉尊重這座空間的原貌，保留木造屋架、斑駁的紅磚、水泥牆的斷痕、通風小氣窗與鑄鐵小鐵窗。這裡不以華麗裝飾取悅，而是讓自然天光灑落，讓觀者在光影與作品之間，找到一份親切與自在。倉庫雖換上新招牌，卻依舊承載著稻田的香氣，提醒著人們，它始終屬於農業新港。

●跟著朦朧潮濕的一天回嘉

展期：2025年12月12日至2026年5月17日（每周一公休）

時間：周二至周三 12:00-17:00／周四至周日 9:00-17:00（周二、周三 9:00-12:00 僅開放嘉義縣市高中職以下學校團體預約）

地點：新港文化館25倉庫（嘉義縣新港鄉登雲路111巷2號）

國定假日休館：2026年2月15日小年夜至2026年2月19日初三、2026年4月6日清明。