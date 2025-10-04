顧腸道免花大錢！醫認證1水果是益生元界隱藏冠軍 連皮帶籽吃效果最佳

芭樂在台灣人眼中或許只是日常水果，不過它其實是腸道好菌最喜歡的食物之一，堪稱「益生元界的隱藏冠軍」。每天適量攝取，不僅能促進排便順暢，更能幫助腸道菌叢穩定，進一步提升免疫力與整體健康。

腸道菌對人體影響廣泛，除了與消化吸收有關，也牽動免疫反應、發炎控制，甚至與情緒及慢性疾病風險相關。台北榮民總醫院婦女醫學部遺傳優生學科主治醫師張家銘於臉書表示，多人誤以為補充益生菌膠囊就能解決便秘或過敏，但事實上，若缺乏益生元環境，好菌往往無法長久存活。

「益生菌要留下來，環境得先顧好。」張家銘說，膳食纖維就是最關鍵的益生元來源，而芭樂正是最容易取得的平民超級食物。每100克芭樂含有5到7克膳食纖維，遠高於多數水果，而可發酵的膳食纖維能被乳酸桿菌與比菲德氏菌的最愛，發酵後產生短鏈脂肪酸，幫助修復腸黏膜、降低慢性發炎，還能調節免疫系統。

張家銘表示，除了膳食纖維外，芭樂熱量低（每100克僅35至40大卡），適合控制血糖及體重；其籽與果皮含有的多酚與單寧雖帶點澀味，卻是天然抗氧化與抗菌物質，為身體增添防護力。

張家銘說，臨床上不少民眾在日常增加芭樂攝取後，回饋「排便變順暢」、「感冒減少」、「口氣改善」，顯示其對腸道及整體健康具有實際效益。

張家銘建議，想發揮芭樂的最佳「養菌力」，應整顆食用、連皮帶籽一起吃，避免榨汁過濾，並以「每天小量持續」為原則。

「真正的保健食品，不一定要花大錢買膠囊或粉末。水果攤上的一顆芭樂，往往就是腸道最想要的禮物。」張家銘提醒，從天然食物開始，才是養好腸道、養出健康的根本之道。