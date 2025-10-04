快訊

3外籍男搭北捷吊單槓還轉圈！她怨通報卻沒人理 兩派網友掀論戰

自民黨總裁選舉首輪無人過半！小泉進次郎、高市早苗進入第二輪決選

老狗離世弟弟走不出傷痛 「天天報到對照片說話」捨不得走：真的好想你！

聽新聞
0:00 / 0:00

顧腸道免花大錢！醫認證1水果是益生元界隱藏冠軍 連皮帶籽吃效果最佳

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
芭樂在台灣人眼中或許只是日常水果，不過它其實是腸道好菌最喜歡的食物之一，堪稱「益生元界的隱藏冠軍」。本報資料照片
芭樂在台灣人眼中或許只是日常水果，不過它其實是腸道好菌最喜歡的食物之一，堪稱「益生元界的隱藏冠軍」。本報資料照片

芭樂在台灣人眼中或許只是日常水果，不過它其實是腸道好菌最喜歡的食物之一，堪稱「益生元界的隱藏冠軍」。每天適量攝取，不僅能促進排便順暢，更能幫助腸道菌叢穩定，進一步提升免疫力與整體健康。

腸道菌對人體影響廣泛，除了與消化吸收有關，也牽動免疫反應、發炎控制，甚至與情緒及慢性疾病風險相關。台北榮民總醫院婦女醫學部遺傳優生學科主治醫師張家銘於臉書表示，多人誤以為補充益生菌膠囊就能解決便秘或過敏，但事實上，若缺乏益生元環境，好菌往往無法長久存活。

「益生菌要留下來，環境得先顧好。」張家銘說，膳食纖維就是最關鍵的益生元來源，而芭樂正是最容易取得的平民超級食物。每100克芭樂含有5到7克膳食纖維，遠高於多數水果，而可發酵的膳食纖維能被乳酸桿菌與比菲德氏菌的最愛，發酵後產生短鏈脂肪酸，幫助修復腸黏膜、降低慢性發炎，還能調節免疫系統。

張家銘表示，除了膳食纖維外，芭樂熱量低（每100克僅35至40大卡），適合控制血糖及體重；其籽與果皮含有的多酚與單寧雖帶點澀味，卻是天然抗氧化與抗菌物質，為身體增添防護力。

張家銘說，臨床上不少民眾在日常增加芭樂攝取後，回饋「排便變順暢」、「感冒減少」、「口氣改善」，顯示其對腸道及整體健康具有實際效益。

張家銘建議，想發揮芭樂的最佳「養菌力」，應整顆食用、連皮帶籽一起吃，避免榨汁過濾，並以「每天小量持續」為原則。

「真正的保健食品，不一定要花大錢買膠囊或粉末。水果攤上的一顆芭樂，往往就是腸道最想要的禮物。」張家銘提醒，從天然食物開始，才是養好腸道、養出健康的根本之道。

水果 排便 益生菌

延伸閱讀

不是補眠or喝咖啡！研究證實「1行為」能增強專注力 還能增肌

天天擦防曬還是長斑？醫師教你抗斑、抗皺這樣吃 3招黃金吃法一次看

擋掉重金屬讓皮膚亮、腸胃順 醫揭「這」飲料每天喝一杯保護細胞

便祕不只小毛病！恐是帕金森氏症的早期信號 一招預防

相關新聞

顧腸道免花大錢！醫認證1水果是益生元界隱藏冠軍 連皮帶籽吃效果最佳

芭樂在台灣人眼中或許只是日常水果，不過它其實是腸道好菌最喜歡的食物之一，堪稱「益生元界的隱藏冠軍」。每天適量攝取，不僅能...

中秋連假首日中部國道塞車紅色警示 國1發生10件擦撞事故

今天是中秋3天連假首日，國道中部路段上午湧現大量車流，國一彰化到王田南下路段甚至出現紅色警示，車速不到40公里，國道公路...

「哈隆」颱風最快今生成！轉向過程若靠近台灣 首波東北季風可能再延後

今天開始中秋連續假期，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，隨著麥德姆颱風進入南海，並逐漸向...

高中生搭公車「善意的一腳」助卡住長者輪椅 暖舉感動4萬人

網紅「潔媽」昨天在高鐵站的公車上，目擊一名車上坐輪椅的長者兩手緊抓著把手，努力撐住輪椅避免滑動，此時一旁坐在優先席的男學生默默...

1顆蛋黃酥熱量如1.5碗飯 吃月餅易腹脹腸鳴…中醫師建議配這3種茶

今天是中秋連假首日，民眾南來北往，月餅是佳節贈禮重要習俗。中醫師提醒，月餅是「可怕的熱量陷阱」，一顆蛋黃酥熱量450至5...

盛夏式中秋「全台各地紅通通」 大台北直飆36度高溫非常熱

中秋連假，高溫注意。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，高壓籠罩加上偏東風、地形效應，今天至下周一中秋連假西半部高溫...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。