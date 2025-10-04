快訊

黃金周連假高速公路塞爆…陸超狂夫妻「各開一台直升機」返鄉

發電機冒煙...北車附近上午大停電！ 民眾被困電梯「影響約700戶」

公所誤發烏龍簡訊…但真有光復鄉徵召令！這天起共要240人

聽新聞
0:00 / 0:00

脊椎間體護架11月起不准自費？健保署澄清：形同打8折 估萬人受惠

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
衛福部健保署證實，11月1日起，將針對具特殊功能、新材質的「脊椎間體護架」（CAGE），以差額負擔方式納入健保，但民眾並非「不能直接自費使用」，而是以健保給付20%，民眾自費80%方式，形同價格「打8折」。本報資料照片
衛福部健保署證實，11月1日起，將針對具特殊功能、新材質的「脊椎間體護架」（CAGE），以差額負擔方式納入健保，但民眾並非「不能直接自費使用」，而是以健保給付20%，民眾自費80%方式，形同價格「打8折」。本報資料照片

有外科醫師在臉書發文指，下個月起脊椎手術支架全數納入健保，擔心患者無法直接自費使用，臨床醫師增加文書申請量。對此，衛福部健保署指出，11月1日起，將針對具特殊功能、新材質的「脊椎間體護架」（CAGE），以差額負擔方式納入健保，但民眾並非「不能直接自費使用」，而是以健保給付20%，民眾自費80%方式，形同價格「打8折」，減輕治療經濟負擔。

脊椎間體護架用於退化性椎間盤疾病、脊椎嚴重滑脫患者手術，可幫助提升植入人工骨融合率，為常見健保署副署長龐一鳴說，11月起所有脊椎間體護架都需要申請通過才能使用、患者無法自費的說法並非事實，基於臨床病人治療需求，從民國108年起，與相關醫學會力及9次溝通，並與醫材業者協商獲得共識，並經醫材共擬會同意、健保會討論後，通過特殊功能、新材質品項給付。

健保目前全額給付的脊椎間體護架材質為「聚醚醚酮」，近年新型醫材研發，包括使用鈦金屬、混合材料等製成，或有特殊功能等，適用術式多元，且與病人組織融合性較佳。龐一鳴表示，11月1日起，這些特殊功能、新材質脊椎間體護架，以「民眾自付差額」方式納入健保，分18種次功能分類，訂定不同給付規定，這些項目核定費用落在4萬4205元，至15萬9707元間。

龐一鳴指出，這類品項自付差額，健保給付比率20%，落在8841至3萬1941點之間，其餘費用則由民眾負擔，與過去自費時相比，民眾需負擔額度大約是打8折，健保挹注經費2.2億元，預估每年1萬人受惠，盼患者在健保基本保障之外，能有更多機會選擇不同醫材項目，現行給付項目不受影響，醫師可依病情與患者討論，選擇最合適醫材。

健保署指出，護架給付條件為頸椎須為椎間盤廣泛切除、不穩定狀況，且每一節段限用一個護架；腰椎部分適用於滑脫大於一級、脊椎變形導致嚴重疼痛或藥物治療無效等。隨著人口高齡化，脊椎退化性問題日益普遍，本次加入給付後，脊椎間體護架成為健保第12類可供民眾自付差額的特殊醫材項目。

健保署 給付 脊椎間體護架

延伸閱讀

化痰藥「氣舒痰」停供 健保署：有替代藥使用

抗癌治療再升級！健保10月起給付10款新藥 逾2000病友受惠

衛福部10月新制 血癌肺癌等10新藥納健保給付

你一定吃過！健保去年用藥最新統計出爐 使用人數最多是「這款藥物」

相關新聞

中秋連假首日中部國道塞車紅色警示 國1發生10件擦撞事故

今天是中秋3天連假首日，國道中部路段上午湧現大量車流，國一彰化到王田南下路段甚至出現紅色警示，車速不到40公里，國道公路...

「哈隆」颱風最快今生成！轉向過程若靠近台灣 首波東北季風可能再延後

今天開始中秋連續假期，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，隨著麥德姆颱風進入南海，並逐漸向...

高中生搭公車「善意的一腳」助卡住長者輪椅 暖舉感動4萬人

網紅「潔媽」昨天在高鐵站的公車上，目擊一名車上坐輪椅的長者兩手緊抓著把手，努力撐住輪椅避免滑動，此時一旁坐在優先席的男學生默默...

1顆蛋黃酥熱量如1.5碗飯 吃月餅易腹脹腸鳴…中醫師建議配這3種茶

今天是中秋連假首日，民眾南來北往，月餅是佳節贈禮重要習俗。中醫師提醒，月餅是「可怕的熱量陷阱」，一顆蛋黃酥熱量450至5...

盛夏式中秋「全台各地紅通通」 大台北直飆36度高溫非常熱

中秋連假，高溫注意。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，高壓籠罩加上偏東風、地形效應，今天至下周一中秋連假西半部高溫...

不斷更新／中秋節連假首日返鄉出遊車潮 避開國道10地雷路段

今天為中秋節連續假期首日，上午6時起南向車流逐步湧現，目前車多路段為國1南向楊梅至新竹...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。