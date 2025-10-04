脊椎間體護架11月起不准自費？健保署澄清：形同打8折 估萬人受惠

有外科醫師在臉書發文指，下個月起脊椎手術支架全數納入健保，擔心患者無法直接自費使用，臨床醫師增加文書申請量。對此，衛福部健保署指出，11月1日起，將針對具特殊功能、新材質的「脊椎間體護架」（CAGE），以差額負擔方式納入健保，但民眾並非「不能直接自費使用」，而是以健保給付20%，民眾自費80%方式，形同價格「打8折」，減輕治療經濟負擔。

脊椎間體護架用於退化性椎間盤疾病、脊椎嚴重滑脫患者手術，可幫助提升植入人工骨融合率，為常見健保署副署長龐一鳴說，11月起所有脊椎間體護架都需要申請通過才能使用、患者無法自費的說法並非事實，基於臨床病人治療需求，從民國108年起，與相關醫學會力及9次溝通，並與醫材業者協商獲得共識，並經醫材共擬會同意、健保會討論後，通過特殊功能、新材質品項給付。

健保目前全額給付的脊椎間體護架材質為「聚醚醚酮」，近年新型醫材研發，包括使用鈦金屬、混合材料等製成，或有特殊功能等，適用術式多元，且與病人組織融合性較佳。龐一鳴表示，11月1日起，這些特殊功能、新材質脊椎間體護架，以「民眾自付差額」方式納入健保，分18種次功能分類，訂定不同給付規定，這些項目核定費用落在4萬4205元，至15萬9707元間。

龐一鳴指出，這類品項自付差額，健保給付比率20%，落在8841至3萬1941點之間，其餘費用則由民眾負擔，與過去自費時相比，民眾需負擔額度大約是打8折，健保挹注經費2.2億元，預估每年1萬人受惠，盼患者在健保基本保障之外，能有更多機會選擇不同醫材項目，現行給付項目不受影響，醫師可依病情與患者討論，選擇最合適醫材。

健保署指出，護架給付條件為頸椎須為椎間盤廣泛切除、不穩定狀況，且每一節段限用一個護架；腰椎部分適用於滑脫大於一級、脊椎變形導致嚴重疼痛或藥物治療無效等。隨著人口高齡化，脊椎退化性問題日益普遍，本次加入給付後，脊椎間體護架成為健保第12類可供民眾自付差額的特殊醫材項目。