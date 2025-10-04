麥德姆轉中颱…外圍雲系影響2地多雨 中秋連假注意高溫

今天開始3天中秋節連續假期，留意高溫炎熱的天氣，中央氣象署氣象預報中心預報員劉沛滕表示，中秋連假期間天氣大致上比較穩定，連假之後風向慢慢轉為東北風，迎風面地區要留意天氣變化。

麥德姆颱風今天上午8時增強為中度颱風，劉沛滕表示，今天受到麥德姆颱風外圍雲系影響，恆春半島、台東容易出現局部降雨的情況；其他地區大致上多雲到晴，相對穩定的天氣。但是山區還是有少部分的零星降雨。

由於受到太平洋高壓的影響，今天留意溫度比較高的情況。劉沛滕表示，中南部地區明天、下周一有局部午後雷陣雨，不過下完之後，天氣上大致上還是比較穩定。

劉沛滕表示，麥德姆颱風距離鵝鑾鼻西南方大約650公里海面上，上午8時增強為中度颱風，未來往西北方向，往海南島附近移動。它外圍環流的雲系，今天會為台東、恆春半島帶來局部降雨，雨勢在恆春半島會比較明顯一些，中央氣象署今天上午已針對恆春半島發布大雨特報。

其他地區還是受到太平洋高壓影響，劉沛滕表示，中秋連假期間天氣算是比較穩定的，只有局部山區和中南部地區局部地區有午後雷陣雨。

今天整體降雨，劉沛滕表示，上午大致上是台東、恆春半島有局部降雨，白天期間各地山區有零星午後降雨，不過水氣沒有很多，晚上還是要留意恆春半島有局部降雨。

降雨趨勢，劉沛滕表示，明天、下周一大致上還是午後雷陣雨的天氣，但是只限於北部山區和中南部地區，降雨情形沒有太多，天氣上比較穩定。反而是要留意太陽曝曬之下，注意防曬、多補充水分，注意高溫。

下周二天氣慢慢有些轉變，劉沛滕表示，主要是風向轉變為東北風，迎風面的基隆北海岸、宜蘭地區可能有局部降雨，中南部地區還是以午後雷陣雨為主的天氣型態。