快訊

黃金周連假高速公路塞爆…陸超狂夫妻「各開一台直升機」返鄉

發電機冒煙...北車附近上午大停電！ 民眾被困電梯「影響約700戶」

公所誤發烏龍簡訊…但真有光復鄉徵召令！這天起共要240人

聽新聞
0:00 / 0:00

麥德姆轉中颱…外圍雲系影響2地多雨 中秋連假注意高溫

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
降雨趨勢。圖／中央氣象署提供

今天開始3天中秋節連續假期，留意高溫炎熱的天氣，中央氣象署氣象預報中心預報員劉沛滕表示，中秋連假期間天氣大致上比較穩定，連假之後風向慢慢轉為東北風，迎風面地區要留意天氣變化。

麥德姆颱風今天上午8時增強為中度颱風，劉沛滕表示，今天受到麥德姆颱風外圍雲系影響，恆春半島、台東容易出現局部降雨的情況；其他地區大致上多雲到晴，相對穩定的天氣。但是山區還是有少部分的零星降雨。

由於受到太平洋高壓的影響，今天留意溫度比較高的情況。劉沛滕表示，中南部地區明天、下周一有局部午後雷陣雨，不過下完之後，天氣上大致上還是比較穩定。

劉沛滕表示，麥德姆颱風距離鵝鑾鼻西南方大約650公里海面上，上午8時增強為中度颱風，未來往西北方向，往海南島附近移動。它外圍環流的雲系，今天會為台東、恆春半島帶來局部降雨，雨勢在恆春半島會比較明顯一些，中央氣象署今天上午已針對恆春半島發布大雨特報。

其他地區還是受到太平洋高壓影響，劉沛滕表示，中秋連假期間天氣算是比較穩定的，只有局部山區和中南部地區局部地區有午後雷陣雨。

今天整體降雨，劉沛滕表示，上午大致上是台東、恆春半島有局部降雨，白天期間各地山區有零星午後降雨，不過水氣沒有很多，晚上還是要留意恆春半島有局部降雨。

降雨趨勢，劉沛滕表示，明天、下周一大致上還是午後雷陣雨的天氣，但是只限於北部山區和中南部地區，降雨情形沒有太多，天氣上比較穩定。反而是要留意太陽曝曬之下，注意防曬、多補充水分，注意高溫。

下周二天氣慢慢有些轉變，劉沛滕表示，主要是風向轉變為東北風，迎風面的基隆北海岸、宜蘭地區可能有局部降雨，中南部地區還是以午後雷陣雨為主的天氣型態。

劉沛滕表示，東北風到下周三之後可能愈來愈明顯，可能夾帶一些水氣，所以下周三至下周五國慶連假之前，可能在迎風面基隆北海岸、大台北山區、東半部地區，都有可能會有降雨情況，其他地區也可能有局部午後雷陣雨。

今天開始3天中秋節連續假期，留意高溫炎熱的天氣。本報資料照片
今天開始3天中秋節連續假期，留意高溫炎熱的天氣。本報資料照片

恆春 颱風

延伸閱讀

颱風麥德姆逼近 海口將梯次實施「六停」

中秋連假晴朗飆38度高溫 吳德榮：麥德姆將轉中颱 觀察下周熱帶擾動

今年已21個颱風大多走這路徑 鄭明典曝麥德姆對台影響

輕颱麥德姆持續影響！明後天2地慎防雷雨 中秋連假後再有熱帶擾動發展

相關新聞

中秋連假首日中部國道塞車紅色警示 國1發生10件擦撞事故

今天是中秋3天連假首日，國道中部路段上午湧現大量車流，國一彰化到王田南下路段甚至出現紅色警示，車速不到40公里，國道公路...

「哈隆」颱風最快今生成！轉向過程若靠近台灣 首波東北季風可能再延後

今天開始中秋連續假期，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，隨著麥德姆颱風進入南海，並逐漸向...

高中生搭公車「善意的一腳」助卡住長者輪椅 暖舉感動4萬人

網紅「潔媽」昨天在高鐵站的公車上，目擊一名車上坐輪椅的長者兩手緊抓著把手，努力撐住輪椅避免滑動，此時一旁坐在優先席的男學生默默...

1顆蛋黃酥熱量如1.5碗飯 吃月餅易腹脹腸鳴…中醫師建議配這3種茶

今天是中秋連假首日，民眾南來北往，月餅是佳節贈禮重要習俗。中醫師提醒，月餅是「可怕的熱量陷阱」，一顆蛋黃酥熱量450至5...

盛夏式中秋「全台各地紅通通」 大台北直飆36度高溫非常熱

中秋連假，高溫注意。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，高壓籠罩加上偏東風、地形效應，今天至下周一中秋連假西半部高溫...

不斷更新／中秋節連假首日返鄉出遊車潮 避開國道10地雷路段

今天為中秋節連續假期首日，上午6時起南向車流逐步湧現，目前車多路段為國1南向楊梅至新竹...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。