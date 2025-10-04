50嵐宣布北區「麵茶系列」正式開賣！老饕點法曝光：超好喝

手搖飲品牌50嵐日前推出新品「麵茶紅茶拿鐵」廣受歡迎，如今北區50嵐正式宣布，全面開賣「麵茶系列」，所有飲品都能加麵茶。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

50嵐小編在社群平台「Threads」表示北區50嵐正式開賣「麵茶系列」，所有飲品皆可加麵茶，但酸類飲品不建議搭配。若想加重風味，可額外多加一匙，每匙+5元且無上限，僅限已加麵茶的飲品，邀請大家來嚐鮮感受「香濃古早味」的魅力。

貼文一出後，不少網友都表示「超級無敵讚，所有人必須給我去喝」、「真的很好喝欸，建議點無糖，麵茶本身就有甜了哦！」、「很好喝～我已經買了三、四次了，不愛甜的話點無糖，麵茶粉本身有一點甜度」、「麵茶真的很香」、「終於可以喝到了」、「好喝到不行，愛麵茶的人通通要去喝」、「愛麵茶的人快去衝一波」。

此外，50嵐小編也提醒，麵茶本身無法融於茶，喝到最後一口都還會有些許顆粒粉感，屬於正常現象。