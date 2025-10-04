快訊

叫車平台收「取消費」 yoxi：已納營業計劃書並完成報備

聯合報／ 記者甘芝萁/台北即時報導
消基會召開記者會，指各大叫車平台都設有「取消費」，但近年已延伸不少糾紛。圖／消基會提供
消基會召開記者會，指各大叫車平台都設有「取消費」，但近年已延伸不少糾紛。圖／消基會提供

國內叫車平台愈來愈多，不少業者都設有「取消費」制度，但消基會質疑收取費用恐有爭議。交通部則表示相關收費應納入營業計劃書。叫車平台yoxi表示，完成將取消費納入營運計劃書，且向主管機關完成報備。

針對取消費用收取一事，交通部說，已發文各主管機關，提醒取消費須納入營業計畫書，且應充分揭露資訊讓消費者了解。

yoxi表示，於今年1月1日開始收取消費，並於2024年12月25日提前於官方網站與APP蓋板公告，同時每一位下載的新用戶在首次叫車時也都公布於叫車頁面。yoxi業已完成將取消費納入營運計劃書，且向主管機關完成報備。

取消費的機制為司機抵達上車點後開始計算3分鐘，司機抵達上車點時會以APP推播提醒乘客司機已抵達，且告知若乘客3分鐘未現將收取取消費用。

取消費用是為了同時保障司機投入的時間成本，以及確保乘客享有良好的乘車品質。同時yoxi也備有完整的客服系統與人員服務，若乘客或司機對於取消費用有任何疑問，皆可隨時聯繫yoxi客服反應。

