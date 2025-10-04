中秋連假首日中部國道塞車紅色警示 國1發生10件擦撞事故

今天是中秋3天連假首日，國道中部路段上午湧現大量車流，國一彰化到王田南下路段甚至出現紅色警示，車速不到40公里，國道公路警察第三大隊統計所轄路段，從凌晨到上午10時許，即發生10件擦撞事故，幸好均迅速排除。

由於用路人趁著中秋連假，回家團圓或出遊，國3中部南下路段從上午九時起出現車多，尤其是烏日交流道到霧峰系統交流道，出現紅色警示，車速約在40公里以下，車輛走走停停，警方估計要到中午才會逐漸紓解。

至於國道一號中部南下路段，則從上午8時即出現車多，尤其是彰化交流道到王田交流道之間， 即開始出現紅色警示，車速在40公里以下，行進速度緩慢。由於車多因素，加上用路人未保持行車距離，國道公路警察第三大隊統計區路段，從凌晨到上午十時為止，共計發生10件擦撞事故，不過都已迅速排除。