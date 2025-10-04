快訊

黃金周連假高速公路塞爆…陸超狂夫妻「各開一台直升機」返鄉

發電機冒煙...北車附近上午大停電！ 民眾被困電梯「影響約700戶」

公所誤發烏龍簡訊…但真有光復鄉徵召令！這天起共要240人

一圖看中秋烤肉垃圾怎麼丟？環保局提醒：分類錯誤最重罰6000元

聯合新聞網／ 綜合報導
烤肉示意圖。圖／AI生成
烤肉示意圖。圖／AI生成

正逢中秋連假，民眾紛紛準備烤肉、賞月迎佳節。不過，彰化縣環保局提醒，歡慶佳節的同時，也別忘了做好垃圾分類及資源回收，否則清潔隊得依法拒收，情節嚴重者還可依《廢棄物清理法》開罰最高6,000元。

彰化環保局在臉書粉專「環保in彰化」指出，中秋烤肉常見的廢棄物種類繁多，包含烤肉網、鋁箔紙、竹籤、紙碗紙盤、烤肉夾等。其中，像鋁箔碗盤、烤肉架、烤肉夾、玻璃容器、鐵鋁罐與乾淨保麗龍等可依材質分類回收；而醬料刷、竹籤、菜瓜布、鋁箔紙、棉質手套則應視為一般廢棄物，用垃圾袋包好後交由垃圾車處理。

此外，環保局也特別提醒，特定物品需額外注意處理方式。像是高壓容器，務必確認內容已用盡，並加註警語、獨立包裝後交付回收；電池則須獨立存放後交由資源回收車；至於木炭灰燼，應確認完全澆熄、無火苗後再裝袋交付垃圾車，以免引發火災。

另外，根據「回收大百科」指引，雖然一般來說，鋁製容器因為清潔不易、處理成本高，加上回收價值偏低，多數縣市會將鋁箔紙與鋁箔碗盤視為一般垃圾處理。但在彰化縣環保局公布的中秋節回收指引中，鋁箔碗盤被歸類為可回收項目，顯示不同縣市在實務作業上仍可能有所差異，民眾應依照所在地規定為準。

彰化縣環保局也呼籲民眾，過節烤肉、團圓同時，務必要確實做好垃圾分類。如果未按照規定分類，不僅可能被清潔隊拒收，還可能被依《廢棄物清理法》裁罰，金額介於1,200元至6,000元之間，民眾不可不慎。

烤肉 中秋節

延伸閱讀

光復重建之路不孤單！北市願贈645件再生家具 為災民撐起一個家

「鏟子超人」台中隊助花蓮災區復原 12輛灑水車、清溝車和消毒車上陣

看過來！彰化縣環保局公告 中秋連假各鄉鎮市收運垃圾資訊

獨／竹縣公廁抽獎爆幸運「余家軍」？1人多帳號抽中8個獎 環保局急撤

相關新聞

中秋連假首日中部國道塞車紅色警示 國1發生10件擦撞事故

今天是中秋3天連假首日，國道中部路段上午湧現大量車流，國一彰化到王田南下路段甚至出現紅色警示，車速不到40公里，國道公路...

「哈隆」颱風最快今生成！轉向過程若靠近台灣 首波東北季風可能再延後

今天開始中秋連續假期，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，隨著麥德姆颱風進入南海，並逐漸向...

高中生搭公車「善意的一腳」助卡住長者輪椅 暖舉感動4萬人

網紅「潔媽」昨天在高鐵站的公車上，目擊一名車上坐輪椅的長者兩手緊抓著把手，努力撐住輪椅避免滑動，此時一旁坐在優先席的男學生默默...

1顆蛋黃酥熱量如1.5碗飯 吃月餅易腹脹腸鳴…中醫師建議配這3種茶

今天是中秋連假首日，民眾南來北往，月餅是佳節贈禮重要習俗。中醫師提醒，月餅是「可怕的熱量陷阱」，一顆蛋黃酥熱量450至5...

盛夏式中秋「全台各地紅通通」 大台北直飆36度高溫非常熱

中秋連假，高溫注意。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，高壓籠罩加上偏東風、地形效應，今天至下周一中秋連假西半部高溫...

不斷更新／中秋節連假首日返鄉出遊車潮 避開國道10地雷路段

今天為中秋節連續假期首日，上午6時起南向車流逐步湧現，目前車多路段為國1南向楊梅至新竹...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。