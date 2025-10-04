一圖看中秋烤肉垃圾怎麼丟？環保局提醒：分類錯誤最重罰6000元

正逢中秋連假，民眾紛紛準備烤肉、賞月迎佳節。不過，彰化縣環保局提醒，歡慶佳節的同時，也別忘了做好垃圾分類及資源回收，否則清潔隊得依法拒收，情節嚴重者還可依《廢棄物清理法》開罰最高6,000元。

彰化環保局在臉書粉專「環保in彰化」指出，中秋烤肉常見的廢棄物種類繁多，包含烤肉網、鋁箔紙、竹籤、紙碗紙盤、烤肉夾等。其中，像鋁箔碗盤、烤肉架、烤肉夾、玻璃容器、鐵鋁罐與乾淨保麗龍等可依材質分類回收；而醬料刷、竹籤、菜瓜布、鋁箔紙、棉質手套則應視為一般廢棄物，用垃圾袋包好後交由垃圾車處理。

此外，環保局也特別提醒，特定物品需額外注意處理方式。像是高壓容器，務必確認內容已用盡，並加註警語、獨立包裝後交付回收；電池則須獨立存放後交由資源回收車；至於木炭灰燼，應確認完全澆熄、無火苗後再裝袋交付垃圾車，以免引發火災。

另外，根據「回收大百科」指引，雖然一般來說，鋁製容器因為清潔不易、處理成本高，加上回收價值偏低，多數縣市會將鋁箔紙與鋁箔碗盤視為一般垃圾處理。但在彰化縣環保局公布的中秋節回收指引中，鋁箔碗盤被歸類為可回收項目，顯示不同縣市在實務作業上仍可能有所差異，民眾應依照所在地規定為準。

彰化縣環保局也呼籲民眾，過節烤肉、團圓同時，務必要確實做好垃圾分類。如果未按照規定分類，不僅可能被清潔隊拒收，還可能被依《廢棄物清理法》裁罰，金額介於1,200元至6,000元之間，民眾不可不慎。