1顆蛋黃酥熱量如1.5碗飯 吃月餅易腹脹腸鳴…中醫師建議配這3種茶

今天是中秋連假首日，民眾南來北往，月餅是佳節贈禮重要習俗。中醫師提醒，月餅是「可怕的熱量陷阱」，一顆蛋黃酥熱量450至500大卡，形同1.5碗半飯，稍不留意不僅熱量超標，也會引起腹脹、消化不良，甚至影響血糖與膽固醇，建議民眾挑選月餅時，可優先選擇低糖、低脂月餅，餡料部分，盡量以高纖餡料如紅豆、綠豆、棗泥為主。

中醫師劉宇真表示，月餅種類很多，熱量也更有不同，棗泥、芋頭酥、冰皮月餅等，每顆熱量約150至250大卡，屬低糖、低脂月餅類型，相較於「雙黃蓮蓉」等動輒800大卡熱量的月餅健康許多，內餡若選擇高纖食物，如紅豆、綠豆、棗泥，或天然水果鳳梨、柚子等內餡，可有助腸胃蠕動，預防便秘與腹脹。另，建議避免過量鹹蛋黃及堅果，後者雖營養，但油脂含量高，脾胃虛弱者應避免。

中醫理論認為，甜膩食物容易傷脾生濕，一旦身體濕氣太重，容易消化不良、身體疲憊感、甚至水腫。劉宇真表示，民眾吃月餅時，可搭配合適茶類，減輕身體負擔，例如普洱茶為全發酵茶，可去油膩，且咖啡因含量低；麥芽山楂茶可消食健脾，對飯後胃脹、腸鳴有改善效果；洛神玫瑰茶則有養顏美容、去浮腫、行氣解鬱、活血化瘀等效果，適合搭配口味較清爽的月餅。

民眾若吃下月、餅後，出現腹脹、便秘情況，除搭配前述茶飲幫助消化，也可配合簡易穴位按摩改善。劉宇真說，可按壓的穴位包括位於肚臍上方約五指併攏寬度的「中脘穴」，小腿前外側、外膝眼下方四指幅寬的「足三里」，以及肚臍左右各2指幅處的「天樞穴」，建議每次以指腹按壓3至5分鐘，搭配飯後散步15至30分鐘，效果更佳。

※茶飲作法：

普洱茶

材料：熟普洱茶葉5克（或使用1包市售熟普洱茶包）

作法：將普洱茶葉放置通風處一段時間醒茶，以熱水沖洗茶葉一次，快速倒掉。再注入熱水約500ml，悶泡1至3分鐘即可飲用。

麥芽山楂茶

材料：炒麥芽6克、乾山楂片5至6片

作法：將材料放入鍋中，加水500ml煮滾後小火再煮5至10分鐘，溫熱飲用。

洛神玫瑰茶

材料：洛神花3至5朵、乾玫瑰花2至3朵