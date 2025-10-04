服這些藥吃柚要當心！她貪嘴每天1顆柚…肌肉痠痛尿呈深褐嚇就醫

適逢中秋連假，許多民眾會吃柚子應景，但小心吃錯了恐引發健康危機。一位長期服用降血脂藥的婦人，因肌肉痠痛、尿液呈深褐色嚇得趕緊就醫，醫師原以為是藥物副作用，後來得知是患者近日每天吃一顆柚子，導致與藥物產生交互作用而不適。

亞東醫院藥學部藥師林怡伶表示，柚子中含有呋喃香豆素（Furanocoumarin），會抑制腸道內負責代謝藥物的酵素CYP3A4，這些酵素就像藥物在體內的「交通警察」，控制藥物進入體內的速度和數量，若酵素被呋喃香豆素抑制時，如同警察不在崗，藥物得以快速通行，容易在體內累積過量，增加副作用或毒性風險。

許多民眾以為只要將藥物與柚子錯開時間吃就沒問題，林怡伶說，葡萄柚與柚子對藥物代謝的影響可能持續數小時，甚至長達2、3天，因此即使錯開服用時間仍可能改變藥效，建議若要吃柚子還是淺嘗1、2瓣就好，若吃到半顆就可能導致藥效過強或增加副作用風險，尤其長者代謝較慢，更需格外小心。

那些用藥患者吃柚子需格外注意？林怡伶提醒，長期服用降血脂藥、降血壓藥或抗心律不整藥的民眾，要注意柚子與葡萄柚可能帶來的交互作用。另，免疫抑制劑、部分鎮靜安眠藥，及部分癌症標靶藥物，也可能因使藥效過強或副作用增加。