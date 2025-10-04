長一樣？高鐵嘉義站、台南站像「複製貼上」原因曝 乘客驚呼：長知識

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
台灣高鐵。聯合報系資料照
台灣高鐵。聯合報系資料照

台灣高鐵共有12座車站，然而嘉義高鐵站與台南高鐵站的設計卻出奇地相似，讓許多旅客感到錯愕。近期有網友在社群平台分享，從嘉義高鐵站睡醒出站後，以為自己走錯了地方，誤以為是在另一個時空，因為兩站不僅外觀幾乎一模一樣，連站內的店家佈局也幾乎一樣。

這名網友在「Threads」發文指出，當她下了手扶梯向左轉時，遠處的星巴克與台南高鐵站如出一轍，照片中兩個車站的設計、店鋪配置和裝潢相似度高達95%。此外，出口附近的摩斯漢堡與7-11也出現在兩站中，讓人以為自己在平行時空。

不少網友心有戚戚焉回應，「我有一次從台南高鐵坐去嘉義高鐵，出站時真的在心裡問了自己一百次，我是坐錯了嗎？」、「哪個是嘉義？哪個是台南？」、「笑死，你發這兩張我還真的不知道哪個是哪個」、「真的超扯，搭到嘉義超多次，某次要去台南出差，出站時嚇到，以為我太習慣下嘉義結果下錯站」。

也有網友分享該如何區別兩站，「有一個很好認的點，嘉義的柱子下方是藍色，電扶梯下去是摩斯漢堡，爭鮮跟星巴克在電扶梯後面4號門那」、「台南一樓是興波咖啡，我都這樣判斷的」、「左邊台南，因為多一家爭鮮」。

成大建築兼任教授趙尉翔也曾在臉書留言解釋過，因為台鐵台南站跟嘉義站最初是測試站，當時連聯外道路都沒有站體就蓋好了，包含鐵軌都是用來測試高鐵運作用的，當年預算有限，設計費只付一筆，所以兩站長一樣。

由 @isabellathatgirll 發佈
在 Threads 查看

高鐵 台南 嘉義

