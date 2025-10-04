恆春半島大雨特報 中秋連假酷熱…注意熱帶系統發展

快訊

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
中秋連假天氣。圖／中央氣象署提供
中秋連假天氣。圖／中央氣象署提供

對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象署發布恆春半島大雨特報，今天恆春半島有局部大雨發生的機率，注意雷擊、強陣風及溪水暴漲。

氣象署說，今天台東及恆春半島受颱風外圍雲系影響，有局部短暫陣雨或雷雨及較大雨勢發生的機率，花蓮、屏東地區有局部短暫陣雨，其他地區仍為晴到多雲，午後各山區有零星短暫雷陣雨。

溫度方面，各地今天高溫普遍在32至36度，大台北、桃園及中南部地區有局部36度以上高溫發生的機率，中午前後紫外線偏強，戶外活動注意防曬並多補充水分。澎湖、金門、馬祖皆為晴時多雲，氣溫約27至33度。

明天、下周一中秋節太平洋高壓影響，各地大多為多雲到晴，僅恆春半島有局部短暫陣雨，午後中南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

下周二至下周五國慶日太平洋高壓減弱，東半部水氣增多，基隆北海岸、東半部地區、恆春半島及大台北山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後中南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

下周六至13日東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨；菲律賓東方海面至日本南方海面低壓帶中仍易有熱帶系統發展，氣象署將持續密切觀察。

明天南部沿海有長浪發生的機率，連假期間前往海邊活動注意安全。

年度大潮時期漲潮期間，全台沿海潮位普遍偏高，避免在海岸、港口、潮間帶等區域逗留，並注意海水倒灌與局部淹水等狀況，下周一中秋節至下周五國慶日將影響西北部沿海（新北至台中）以及離島地區如澎湖、金門與馬祖。

