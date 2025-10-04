「哈隆」颱風最快今生成！轉向過程若靠近台灣 首波東北季風可能再延後

今天開始中秋連續假期，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，隨著麥德姆颱風進入南海，並逐漸向海南島方向遠離，太平洋高壓持續偏強的影響下，今天除了台東、恆春半島有局部短暫陣雨外，其他各地都是晴到多雲天氣，西半部山區午後可能有局部短暫雷雨機會。

明天、下周一各地晴到多雲，只有西半部山區午後有些局部短暫雷雨，天氣相當穩定。吳聖宇表示，溫度方面則是相當炎熱，各地高溫普遍可達32至35度，大台北、西半部局部地區有36度或以上的高溫。

至於颱風消息，吳聖宇表示，目前在日本東南方海面，有一個熱帶擾動94W正在發展，它是位於遠洋東風波動頂部的系統，在良好條件的幫助下，今天清晨的衛星雲圖上看起來已經具有一定程度的規模，可能很快在今明兩天就有機會發展為熱帶性低氣壓，或是下一個輕度颱風「哈隆」。

94W現在所在的緯度已經很高，吳聖宇表示，跟台灣差不多是在同緯度上，相當於在台灣的正東方遠海，環境上來看大致位於東西兩個高壓之間的相對弱點區域，有點類似鞍形場的區域內，因此今天到明天之間它的移動將會比較緩慢，大致往西到西北西方向移動，並且逐漸發展增強。

吳聖宇表示，到了下周一、下周二，大陸華北有西風短波槽往日本東移出來，是否會讓高壓的弱點變得更明顯，就很值得觀察。如果順利的話，應該會讓94W未來逐漸往西北轉北、再轉向東北的拋物線順時針路徑移動，朝向日本方向而去。

不過，吳聖宇表示，這個轉向的位置預報分歧程度很大，有些離台灣很遠，但也有些離台灣很近，因此這就是下周要密切觀察的重點，也是下周三到下周五國慶日之間天氣是否有明顯變化的關鍵所在，未來一兩天的預報很值得留意。

而這個擾動94W的發展跟移動，也將牽動到下周東北季風是否影響台灣，吳聖宇表示，先前的預報大多是認為在下周三、周四之間，有一股微弱東北季風將會來到台灣附近，稍微改變迎風面的天氣並且略為降溫，但是現在又多了擾動94W的因素。

他說，如果94W順利北上，且離台灣比較遠的話，會更有利於東北季風順利來到台灣附近，季風的強度也會變得比較強一點，時間點仍是落在下周三、周四左右。

但吳聖宇表示，如果94W未來的轉向過程太過靠近台灣，就會變成是受到它的影響，也就沒有東北季風影響台灣的機會。

吳聖宇表示，由於熱帶擾動的發展大多都是比較隨機性，常常會因為颱風的出現而導致原本預報的大趨勢出現改變，今年自9月以來已經有數次因為颱風的發展而改變原本預報大趨勢的情況，這一次會不會因為颱風而讓首波東北季風的抵達再度延後，也很值得觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。