盛夏式中秋「全台各地紅通通」 大台北直飆36度高溫非常熱
中秋連假，高溫注意。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，高壓籠罩加上偏東風、地形效應，今天至下周一中秋連假西半部高溫酷熱，中午可達33至36度高溫。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，無論之後有沒有颱風，這個中秋節，太平洋高氣壓掌控全台灣是確定的，連假3天全台嚴防炎熱高溫。
根據中央氣象署最新的高溫預報，「全台各地紅通通一片」，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，都在33度以上，特別是大台北都會區，更是直飆36度高溫，非常熱。
至於何時才降溫？「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，高壓預計連假過後才會減弱，無論是降溫或是颱風，都是連假後的事了，今年的盛夏式中秋，做好防暑工作。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。
