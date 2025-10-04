高中生搭公車「善意的一腳」助卡住長者輪椅 暖舉感動4萬人

網紅「潔媽」昨天在高鐵站的公車上，目擊一名車上坐輪椅的長者兩手緊抓著把手，努力撐住輪椅避免滑動，此時一旁坐在優先席的男學生默默伸出腳卡住輪椅後方，把自己的腳當「車輪擋」。「潔媽」在臉書粉專分享「好暖心的一幕」，她表示，這麼善意的一腳，「不能只有我看見」。

「潔媽」昨晚分享，搭公車時，看到司機推著坐輪椅、獨自出行的老先生上車。司機特地將輪椅斜放，應該是擔心輪椅沒有固定，避免輪椅在行進時滑動。老先生則努力調整方向，好讓雙手能抓緊兩側把手，固定自己。一旁的歐巴桑熱心問，「你這樣抓得穩嗎？要不要幫你？」老先生感謝她的好意，回答不用，他自己可以。󠀠

「潔媽」表示，此時她注意到坐在旁邊滑手機的男學生，雖然沒有開口，也沒有說什麼，只是默默把腳往前伸，穩穩地卡在輪椅後方，當成「車輪擋」。󠀠

「那一刻，我被他的善舉給感動了」。「潔媽」表示，什麼是善良？這就是善良。充滿溫暖以及貼心，除了實際層面的幫忙，連心裡層面都注意到了。男學生可能讀出老先生不想麻煩別人的心意，又或是想靠自己。但為了老先生的安全，學生默默拿自己的腳當「車輪擋」，而沒有讓老先生知道，不讓對方有心理負擔。󠀠

「潔媽」表示，這名年輕人不是為了掌聲，或為了被稱讚，「他是發自內心的善良」，這一幕甚至可能都沒人注意到。默默的善舉，就像黑夜裡的一束光。台灣社會很需要這樣的正向力量，希望能一傳十、十傳百。一名青春叛逆期的高中生，能在日常中自然地流露出這樣為人著想的體貼，真的太難得。󠀠

她表示，她特地看了一下這名助人的學生穿的制服，發現是明道高中的學生。真心希望明道高中的老師能給這位同學一個嘉獎。「什麼是好榜樣？這就是最好的榜樣啊！」