1張圖看中秋各地賞月指數 大台北連假熱飆38度高溫

今天開始中秋節連假，天氣風險公司粉專「天氣風險 WeatherRisk」 表示，太平洋高壓影響，中秋連假3天晴到多雲，西半部山區午後有局部熱對流雷雨，平地部分受影響的機會較低，整體來說是穩定的夏季型天氣型態。下周一中秋節，各地賞月指數高。

溫度方面，天氣風險公司說，持續高溫炎熱，各地高溫普遍有機會上看33至35度，大台北及西半部局部地方有機會來到36至38度高溫，雖然適合外出活動，但是務必要做好防曬、防中暑的準備，預防熱傷害發生的可能性。

關於颱風動態，天氣風險公司表示，麥德姆颱風經過菲律賓呂宋島，今天進入南海後繼續往海南島方向遠離，對台灣天氣影響有限，今天天外圍水氣可能為花東、恆春半島帶來短暫陣雨，南台東到恆春半島局部地區雨量會稍多一些，明天就離開台灣附近，外圍水氣的影響也告一段落。其他地方則不受到麥德姆颱風外圍水氣的影響。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。