快訊

獨／基隆驚見4隻黑鳶同時掛網慘死 七堵山區非法鳥網逾百公尺

叫車平台收「取消費」爭議多…乘客逾時要收費 司機未到是否也要補貼？

聽新聞
0:00 / 0:00

1張圖看中秋各地賞月指數 大台北連假熱飆38度高溫

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
中秋各地賞月指數高。圖／取自「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專
中秋各地賞月指數高。圖／取自「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專

今天開始中秋節連假，天氣風險公司粉專「天氣風險 WeatherRisk」 表示，太平洋高壓影響，中秋連假3天晴到多雲，西半部山區午後有局部熱對流雷雨，平地部分受影響的機會較低，整體來說是穩定的夏季型天氣型態。下周一中秋節，各地賞月指數高。

溫度方面，天氣風險公司說，持續高溫炎熱，各地高溫普遍有機會上看33至35度，大台北及西半部局部地方有機會來到36至38度高溫，雖然適合外出活動，但是務必要做好防曬、防中暑的準備，預防熱傷害發生的可能性。

關於颱風動態，天氣風險公司表示，麥德姆颱風經過菲律賓呂宋島，今天進入南海後繼續往海南島方向遠離，對台灣天氣影響有限，今天天外圍水氣可能為花東、恆春半島帶來短暫陣雨，南台東到恆春半島局部地區雨量會稍多一些，明天就離開台灣附近，外圍水氣的影響也告一段落。其他地方則不受到麥德姆颱風外圍水氣的影響。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

中秋節 風險

延伸閱讀

不斷更新／中秋節連假首日返鄉出遊車潮 避開國道10地雷路段

中秋節連假登場 台北車站傍晚湧現返鄉人潮

因應連假大批鏟子超人前進光復 台鐵、公路局增開班次

話題投稿／中秋：月光下的圓

相關新聞

叫車平台收「取消費」爭議不斷 交部：應充分揭露資訊

國內叫車平台愈來愈多，不少業者都設有「取消費」制度，規定乘客若超過時間未上車，又或是叫了車卻取消，就會被收取四十元至三百...

小病衝大醫院 部分負擔擬調高

代掛號商機無限，源自國人的「名醫迷思」，小病、大病都希望到大醫院，指定有名的醫師看診，讓分級醫療形同虛設。衛福部長石崇良...

橘世代／【公設監護人】意定監護缺口 誰來補位

八十多歲張先生（化名）住安養中心，醫師建議物理治療，每小時費用八百元。問題是，他的太太已失智，唯一的兒子也早逝，財務由媳...

收錢幫人「代掛號」 最高可罰25萬

不少名醫門診一號難求，也衍生出「代掛號」商機，業者於蝦皮等平台，提供排隊或於網路搶號服務，每次收數百至二、三千元不等的代...

1張圖看中秋各地賞月指數 大台北連假熱飆38度高溫

今天開始中秋節連假，天氣風險公司粉專「天氣風險 WeatherRisk」 表示，太平洋高壓影響，中秋連假3天晴到多雲，西...

不斷更新／中秋節連假首日返鄉出遊車潮 避開國道10地雷路段

今天是中秋節連續假期首日，目前國道北、中、南區路段車流順暢。高速公路局預估今天國道交通量為118百萬車公里，為平日年平均（92百萬車公里）1.3倍

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。