天氣展望 第1周期末至第2周降雨機率升 東半部較大雨勢

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
天氣展望。圖／取自「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專
天氣展望。圖／取自「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專

中央氣象署發布天氣展望，「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專表示，模式預測未來第1周期初至期中各地大致多雲到晴，午後西半部及山區有局部短暫雨。不過，期初短暫受颱風外圍雲系影響，花東地區亦有局部短暫雨，期末至第2周台灣附近環境水氣增多，各地降雨機率提高，迎風面的東半部有局部較大雨勢發生的機率。

近期西北太平洋熱帶擾動仍活躍，隨時留意中央氣象署最新預報資訊。

第1周：平均氣溫預測，各地以「高於」氣候正常值的機率最大；雨量預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。

第2周：平均氣溫及雨量預測，各地以「低於」氣候正常值的機率最小。

第1至4周：1個月之展望，平均氣溫及雨量預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。

