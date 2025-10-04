不斷更新／中秋節連假首日返鄉出遊車潮 避開國道10地雷路段

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
今天是中秋節連續假期首日，預估國道交通量為平日年平均1.3倍，南向交通量可達66百萬車公里，為平日年平均的1.4倍。圖為昨天國道1號返鄉車潮。記者黃仲裕／攝影
今天是中秋節連續假期首日，預估國道交通量為平日年平均1.3倍，南向交通量可達66百萬車公里，為平日年平均的1.4倍。圖為昨天國道1號返鄉車潮。記者黃仲裕／攝影

（5:20更新）

今天是中秋節連續假期首日，目前國道北、中、南區路段車流順暢。高速公路局預估今天國道交通量為118百萬車公里，為平日年平均（92百萬車公里）1.3倍，其中南向交通量可達66百萬車公里，為平日年平均的1.4倍。

今天國道相關疏導措施包括：0-12時國5石碇、坪林及5-12時國1平鎮系統、埔鹽系統南入匝道封閉，單一費率、差別費率、0-5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控及暫停施工等。

各地今天大多為多雲到晴，高公局預期今天可能有大量返鄉及出遊車潮，預判今天重點壅塞路段包括國1南向高架機場系統-楊梅端、楊梅-頭份、彰化系統-埔鹽系統，北向圓山-大華系統；國3南向中和-關西、快官-霧峰、草屯-名間；國5南向南港系統-頭城；國10東向鼎金系統-燕巢系統、西向仁武-左營端等路段。

高公局建議，西部國道南向用路人上午6時前或中午12時後出發，國5南向用路人建議下午5時後出發。

中秋節連續假期國道相關疏導措施。圖／高速公路局提供
中秋節連續假期國道相關疏導措施。圖／高速公路局提供

