中秋連假晴朗飆38度高溫 吳德榮：麥德姆將轉中颱 觀察下周熱帶擾動

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天至下周一太平洋高壓影響，各地晴朗炎熱，北台灣最高氣溫常達37、38度，中午前後紫外線為過量級或危險級，要注意防曬、防中暑。聯合報系資料照片
今起中秋連假，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今天至下周一太平洋高壓影響，各地晴朗炎熱，北台灣最高氣溫常達37、38度，中午前後紫外線為過量級或危險級，要注意防曬、防中暑；北部24至38度、中部23至36度、南部24至36度、東部22至35度。

今天至下周一午後局部山區偶有短暫降雨的機率；吳德榮表示，今天麥德姆颱風進入南海，南方水氣增多，恆春半島及花東偶有局部降雨。

吳德榮表示，下周二東側水氣漸增，東半部及北海岸偶有局部短暫雨的機率；西半部晴時多雲，白天偏熱，午後山區偶有局部短暫降雨的機率。下周三、下周四熱帶擾動掠過東北方海面，北台灣轉有雨。

下周五國慶日，吳德榮表示，下周五熱帶擾動遠離，各地恢復晴時多雲，白天偏熱，午後山區偶有局部短暫降雨的機率。下周三至下周五的天氣，視熱帶擾動而定，會再調整，應續觀察。

至於颱風消息，吳德榮表示，中央氣象署路徑潛勢預測圖顯示，輕颱麥德姆偏西北西、今天將增強為中度颱風，明天颱風中心通過雷州半島附近，暴風圈侵襲海南島、兩廣及越南北部。歐洲模式（ECMWF）8日20時模擬圖顯示，熱帶擾動已調整為掠過東北方海面；但各國模式模擬不斷調整，且差異不小，應續觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

中央氣象署路徑潛勢預測圖（左圖）顯示，輕颱麥德姆偏西北西，明天颱風中心通過雷州半島附近，暴風圈侵襲海南島、兩廣及越南北部。歐洲模式8日20時模擬圖（右圖，取自tropical tidbits）顯示，熱帶擾動已調整為掠過東北方海面。圖／取自「洩天機教室」專欄
中央氣象署路徑潛勢預測圖（左圖）顯示，輕颱麥德姆偏西北西，明天颱風中心通過雷州半島附近，暴風圈侵襲海南島、兩廣及越南北部。歐洲模式8日20時模擬圖（右圖，取自tropical tidbits）顯示，熱帶擾動已調整為掠過東北方海面。圖／取自「洩天機教室」專欄

吳德榮 颱風 氣象署

