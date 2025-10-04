獨／基隆驚見4隻黑鳶同時掛網慘死 七堵山區非法鳥網逾百公尺

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆驚見4隻黑鳶同時掛網慘死，七堵山區非法鳥網逾百公尺，動保人員全數拆除。圖／基隆動保所提供
台灣猛禽研究會追蹤一隻繫有定位器編號「橘M9」黑鳶取名金桔 ，發現訊號長時間不動，動保人員循著訊號找到基隆七堵山區，發現山頭綿延上百公尺非法鳥網，驚見金桔在內4隻黑鳶掛網慘死。動保人員痛心，報警追查架網人，依違反野生動物保育法緝凶。

基隆動保所日前接獲台灣猛禽研究會通報，一隻發報器追蹤保育類黑鳶停留在七堵區山區並未移動，疑遭非法鳥網纏住。9月30日會同猛禽會及基隆鳥會一同前往勘查，未料該人煙罕至山區竟然出現巨大鳥網，不僅沿著山脊架設，還跨越多處山頭，範圍相當龐大。

動保人員分別從不同山頭進行鳥網移除，在移除期間驚見4隻黑鳶吊掛在鳥網上，其中1隻就是今年出生、猛禽會所追蹤的個體，當天移除的鳥網由動保所帶回銷毀，黑鳶則由猛禽會帶回進行剖檢。

動保人員指出，此處山區相當偏僻，人煙罕至，附近並無住戶，要架這麼大面積懷疑可能是在抓捕賽鴿，不排除是「擄鴿勒索」或有其他目的，七堵其他山區也曾發現非法鳥網，但都沒有像這處這麼大面積架網。

動保人員說，造成保育類猛禽喪命，有如「鳥類墳場」，尤其一次死4隻黑鳶，造成生態沉重打擊，令人痛心。

動保所表示，此次山區架設鳥網範圍廣泛，目前尚查無架設人相關資訊，但架設鳥網導致保育類黑鳶死亡案件，已違反野生動物保育法騷擾虐待保育類野生動物致死，最高得處5年以下有期徒刑。動保所呼籲，若民眾或山友發現有架設鳥網情事，請撥打市民專線1999獲通報動保所前往移除。

