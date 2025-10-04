聽新聞
買飲料自備環保杯 減紙杯用量又省錢

聯合報／ 文／紀昭秀（北市中正）
環保杯攜帶方便，清洗容易，環保又省錢。圖／紀昭秀提供
環保杯攜帶方便，清洗容易，環保又省錢。圖／紀昭秀提供

國人愈來愈喜歡喝咖啡，不少人每天都會喝一杯咖啡，加上年輕人喜愛的手搖冷熱飲料紙杯用量相當驚人，但回收數甚少，已成為環保一大隱憂。雖然業者推出多點借還的循環杯，還有自備環保杯折價優惠，可惜成效並不如預期。

我和先生平常也有喝咖啡的習慣，雖然飲用量不大，但一定等待超商特價優惠時才會多購買一點並「寄杯」，而且盡量自備環保杯，於取用時，每杯還可退還五元，換算下來可以節省一半以上的花費，積少成多，每年就省了好幾千元。

環保杯攜帶方便，清洗容易，若有杯蓋，也可保鮮，兼顧嗜好、環保又省錢，當然要這樣做，如果大家都能使用環保杯，應可大大減輕環境負擔。其次，依照規定外帶飲料紙杯屬廢紙容器類，必須排空及清潔後才能回收，紙杯套則為廢紙類，不能混淆。

既然咖啡及手搖飲料的紙杯使用量，居高不下，嚴重損及環保，建議修法強制規定消費者應使用環保杯，或提高折價費用，增加使用環保杯的意願。也要加強宣傳使用環保杯的好處，以及如何回收紙杯，一起維護環保，生活會更好。

