愛肝達人站／台積電美國要55分，肝也可55分給別人？

最近美國要求台積電「55分」：一半留在台灣，一半搬去美國，理由是「必要時保護台灣」。好個「司馬昭之心，路人皆知」！

護國神山可以被要求分一半，延續他國的命脈，那麼人體最大的器官——肝臟，是否也能分一半給別人，延續另一條生命？

台積電要在海外設廠，得克服許多條件，尤其在美國，環境嚴苛、成本高昂。同樣的，肝臟要「剖一半」給別人，也不是想分就能分。

首先，捐贈者不能因為捐肝丟了命。理論上，健康的人可捐出四分之三的肝臟，自己留四分之一，半年內能長回八成大小。但前提是肝要夠健康：不能有纖維化或肝硬化，不能有中重度脂肪肝，更不能帶B、C型肝炎或其他傳染病。就像台積電要分廠，本身產能必須強大，否則自身難保。

受贈者也有條件限制。血型必須相容，最好相同；體型差距太大會出現「肝太大裝不下」或「肝太小不夠用」的問題。膽管、血管也要能吻合，否則縫合困難。最重要的是，新肝能否在對方體內活下來、不被排斥。這就像台積電到美國，也要面對當地法規、勞動條件與文化差異一樣。

更棘手的是，移植病人若日後罹癌，近年新發展的免疫治療藥物幾乎不能使用，因為免疫系統一旦被活化，可能連移植的肝都一併被攻擊而報廢。而長期服用抗排斥藥的人，本身罹癌風險也比常人高出好幾倍。換句話說，肝雖可分一半救命，但後續的挑戰卻是一輩子的功課。

因此，與其最後被迫「55分」，不如平日好好保肝：有B、C肝的人要及早治療；要定期驗血、做超音波；別酗酒，也別讓體重失控，因為脂肪肝會惡化成肝硬化甚至肝癌。保肝男兒當自強，才是真正的護身符。

做人做事的道理也一樣：平日不好好打底，到頭來才想東想西找理由「瓜分」求助對方，既傷己也累人。無論是護國神山還是護肝神將，靠自己最踏實，才是真正的長久之道。

最後提醒一句：別到時候笑著對朋友說——「我的肝借你一半，你的台積電股票也該讓我分一半！」

