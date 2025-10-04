院長講堂／虎尾若瑟醫院院長卓瑩祥 走入偏鄉謹守初心 醫病互信健康到老

在醫療資源密集的台北市，卓瑩祥曾任臺安醫院副院長，擁有豐富的醫學與行政管理歷練，卻選擇卸下繁華、走入偏鄉，接任雲林天主教若瑟醫院院長。這段選擇與轉換，不只是工作角色的更迭，更是一場關於信仰、價值與初衷的深刻旅程。

住院醫師時來虎尾 種下緣分

「人生的路往往不是規畫出來的，而是走出來的！」卓瑩祥自小沒想過要當醫師，升高三時，只因同學說醫學系很難考，出路應該不錯，就觸動他報考醫學系的心念。考上台大醫學系後，就一頭栽進醫學世界，一路走來，從醫學訓練與臨床歷練，慢慢找到自己的定位與熱情，發現這條路沒走錯且越走越堅定。

走進小兒科是卓瑩祥的人生另一個意外。他原本志在內科，因故未進入台大醫院內科訓練，而是到馬偕醫院小兒科當了1年住院醫師，因此點燃了他對兒科的熱情，尤其當年被外派到雲林若瑟醫院1個月，首次踏上虎尾這塊土地，卻種下了日後再回到這裡的「緣分」。

後來回台大完成兒科專科醫師訓練，並到臺安醫院服務。當時每月新生兒多達六、七百人，早產兒比例也多，卻沒有完善的新生兒加護病房，院方將此重責大任交給他，短短一年他便打造一座完備的新生兒加護病房，化解醫院窘境，展現他醫療之外的行政能力。

推健康飲食 規律作息常運動

「健康不是看病才開始，而是日常的生活習慣。」卓瑩祥在臺安醫院30多年，並升任副院長，除了施展所學照護新生兒，更投身管理職務，致力於健康促進、預防醫學領域，成立運動中心、素食餐廳，身體力行帶領同仁運動、健康飲食、作息規律，實踐「健康到老」理念。

「早晚一杯黑咖啡，拒絕含糖飲料、油膩食物，中午小睡30分鐘，晚上12點前就寢，每周至少兩次運動。」是卓瑩祥的生活規則。他認為，規律不是拘束，能讓他維持身心穩定，保持最佳狀態，應對工作壓力與挑戰。

「事緩則圓」，卓瑩祥說，壓力大時，應先讓自己靜下心喘口氣，聽一段音樂或看一部電影都好，學會暫時轉移壓力，這也是他喜歡上烘焙的原因。烘焙讓人專心，注意每道細節，壓力就悄然消失，成品出爐自己開心，家人朋友分享，更多的是溫暖和滿足，「壓力不會消失，但可以讓心變得柔軟一些」。

提起烘焙，卓瑩祥還有段不為人知的生活祕辛，他因愛吃麵包，自學烘焙十年，斜槓有成，技術精良，足以媲美大師級烘焙師，還躍上媒體版面。

隻身到雲林，周末才回台北與家人團聚，每次出門太太總會輕輕一句「望你早歸」，讓他心頭暖烘烘，也是他最大的慰藉，感謝家人的理解和支持。

卓瑩祥愛吃麵包，自學烘焙十年。圖／卓瑩祥提供

風災日受洗 奉獻偏鄉新使命

在教會醫院工作逾30年，卓瑩祥從無信仰走進基督信仰懷抱。2009年8月8日莫拉克颱風重創南部，他在這天受洗，還自嘲說「我受洗的水還真多！」

因為基督信仰，他學會不計較與接受，影響他最深的聖經箴言「在一切之上，你要謹守你的心，因為生命是由此而生」，每當面對無法挽回的早產兒離世、難以推動的政策或人際關係不和諧，他總會以此信念，讓他放下得失與比較，發揮守護內心平安的智慧，活出更寬廣、更有生命力的人生。

「不計較，不代表退讓，而是學會放下對結果的執念。」這是卓瑩祥離開台北來到資源有限的若瑟醫院原因，因偏鄉更需要好的醫療環境，這也是他的新使命。

卓瑩祥愛旅行，「旅行不只是觀光，更是深入歷史文化、探索生命的方式，讓人從自然景觀體會造物主的偉大。」其中冰島獨特的自然地貌，讓他深刻印象，是最希望重遊之地。旅行不僅與家人共享美好時光，也是身心充電開拓視野的過程，讓他在醫療工作之餘，與世界保持連結。

人力出走是當前醫療最大的困境，卓瑩祥說，醫、病是一個團隊，彼此應多體諒，治病不只是醫師的責任，更需要病患及家屬的信任與合作。「醫療從來不是單打獨鬥，更像是一段互相信任、共同努力的旅程。」希望每位病患都擁有重拾健康的初心，把理解當成橋梁，耐心化作光芒，醫病之間不再有距離，從心出發、攜手前行，讓健康綻放溫暖。

卓瑩祥身體力行帶領同仁運動、健康飲食、作息規律，實踐「健康到老」理念。記者蔡維斌／攝影

卓瑩祥

專長：一般兒科、新生兒科、醫務管理、健康促進

現職：天主教若瑟醫院院長、天主教若瑟醫院兒科專任主治醫師、臺灣健康產業平衡計分卡管理協會理事、臺灣健康醫院學會常務理事

學歷：長庚大學醫務管理碩士、台灣大學醫學系

經歷：臺安醫院副院長、臺灣健康醫院學會秘書長、輔大醫院兒童醫學部主任

給病人的一句話：

醫療不是單打獨鬥，醫病融合為優先。