大潭新建燃氣機組 儀表失靈

聯合報／ 記者陳俊智／桃園報導
桃市府前天與專家到大潭電廠體檢，提出四大改善方向。圖／桃市府提供
高雄興達電廠上月爆炸起火，掀出能源設施安全管理問題。桃園市府與專家學者前天組團體檢台電大潭電廠新建燃氣機組，揪出火警發報系統未連線、儀表精準度失靈等四缺失，市府建議若有事故，應第一時間通報地方。桃園市長張善政說，盼中央能建立全國適用的監管模式。台電表示，只要有需要，會持續精進。

張善政表示，興達電廠爆炸後，提醒社會能源設施安全要更周延管理與預防；桃市府邀專家學者總體檢大潭電廠新建七號至九號燃氣機組，檢視項目涵蓋建物公安、勞動安全、環境檢測、電力與供氣設施四大項，希望台電能提出明確改善方向，以提升電力供應、環境永續與公共安全。

體檢團隊指出，發現七號機組的二氧化氮排放系統儀表出現負值，因從排放端檢測氣體符合規定，顯然是儀表失靈，要求定期檢驗；其次，七至九號機組警報設施運作正常，但未與中央消防圖控整合，監控人員無法即刻辨識掌握，恐影響災時應變效率。另，部分設備未交接完成，部分可燃性高壓氣體管線未標示種類與流向，建議一併改善。

張善政指出，市府建議台電加速相關設備建置，儀表精準度須定期校正，災害應變也應實戰化演練，並與市府建立聯繫平台；若有事故，應第一時間通報區公所與里長，協助社區即時應變。

張表示，期盼市府的建議不只停留在桃園，也能協助經濟部建立或精進一套「長期、制度化的監管模式」，讓全國電廠都能在嚴謹規範下運作，讓能源發展更穩健，讓產業與社區放心。

台電由總經理王耀庭率主管參與桃市府體檢。台電表示，大潭電廠八號、九號機組分別於去年七月和今年七月商轉，七號機組試運轉中；儀表均已定期巡檢及校正，中央消防圖控整合火警警報部分，將督促統包商加速完成，持續精進各項改善措施，以提升整體安全。台電另提出四項精進作為，盤點全廠天然氣偵漏器、天然氣管線全線檢漏及改善、強化法蘭螺栓巡鎖機制、增訂ＣＨＥ洩漏火災應變ＳＯＰ與實地演練。

電廠 台電 大潭藻礁

