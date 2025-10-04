聽新聞
0:00 / 0:00

橘世代／【公設監護人】把高齡者財務權益 帶到醫療現場

聯合報／ 記者楊孟蓉／台北報導
「每個人最終都是一個人」。律師鄭嘉欣建議，台灣應借鏡國際作法，規畫公設監護人制度。本報資料照片
「每個人最終都是一個人」。律師鄭嘉欣建議，台灣應借鏡國際作法，規畫公設監護人制度。本報資料照片

「一輩子努力賺錢之後，這些錢可能不會花在我們身上。」這是老年醫學專家陳乃菁在臨床現場的體悟。她指出，許多長者即使有積蓄，卻因財務掌握在他人手中，導致無法自主決定醫療或生活照護。這樣的經歷，促使她與律師鄭嘉欣共同倡議「公設監護人制度」，希望在高齡社會裡，財務自主權能真正落到長者自己身上。

陳乃菁長期關注高齡者的財務權益，不僅在診所張貼衛教海報，也透過個人臉書粉絲頁提醒民眾及早規畫財產管理，把財務議題帶進醫療現場第一線。她更進一步安排護理師參與中華民國老人福利推動聯盟舉辦的「高齡者財務權益保護暨信託監察人培訓課程」，讓醫療團隊具備跨域專業，也能在病患或家屬詢問海報內容時提供正確觀念。

「高齡者財務權益保護暨信託監察人培訓課程」設計理念著重預防性規畫，協助長者在意思能力健全時，預先安排財產管理方式。取得進階結訓證明，且資格能力審核後，得以個人身分列入老盟信託監察人專業人才資料庫。「生命的意外不會等到八九十歲才發生，提早規畫，才能真正守護自己的尊嚴與生活品質。」陳乃菁強調。

數位版看這裡

監護制度保障晚年

你相信孩子、配偶，還是朋友？當我們失去自理能力，誰有權利做決定？目前的法律制度看似有解方，現實卻是很多人「難以找到人託付」。本文探討現行監護制度，並借鏡國際經驗，思考「公設監護人」如何填補缺口，讓晚年依照自己意願安排，活得有尊嚴。

高齡者 監護權

延伸閱讀

橘世代／【公設監護人】失智者監護自保 需更早啟動

中秋節送關懷 老人福利關懷協會送汐止區貧困長輩月餅、柚子

國泰產險微心計畫倡公平待客 連3年推廣高齡族群防災意識

日本最長壽的縣靠的不是食物？醫揭飲食習慣外的抗衰老因素

相關新聞

台中美國學校疑食物中毒！18人送醫、2人住院治療中 最重罰2億、法辦

位於台中市北屯區的美國學校今天下午驚傳疑似食物中毒事件，全校130人在吃完外訂午餐後，32人出現頭暈無力、嘔吐等症狀，共...

從費里尼到威爾第 台中國家歌劇院《弄臣》讓觀眾落淚

台中國家歌劇院《弄臣》本周展開，昨晚首演大獲好評。歌劇院指出，有人專程快閃台中，只為親臨盛宴；有人沉醉在旋律裡，隨著詠嘆...

鋰含量下降恐影響大腦 營養師建議多吃「5類食物」延緩失智症

據美國哈佛醫學院研究結果，發現人體中鋰元素的流失與阿茲海默症的發展密切相關。對此，營養師高敏敏在臉書發文表示，維持身體裡「鋰」的平衡，可能是未來預防延緩阿茲海默症的新策略。她也教大家可透過日常飲食來補充鋰，給大腦提供長期溫和的保護。

橘世代／【公設監護人】意定監護缺口 誰來補位

八十多歲張先生（化名）住安養中心，醫師建議物理治療，每小時費用八百元。問題是，他的太太已失智，唯一的兒子也早逝，財務由媳...

愛肝達人站／台積電美國要55分，肝也可55分給別人？

最近美國要求台積電「55分」：一半留在台灣，一半搬去美國，理由是「必要時保護台灣」。好個「司馬昭之心，路人皆知」！

買飲料自備環保杯 減紙杯用量又省錢

國人愈來愈喜歡喝咖啡，不少人每天都會喝一杯咖啡，加上年輕人喜愛的手搖冷熱飲料，紙杯用量相當驚人，但回收數甚少，已成為環保一大隱憂。雖然業者推出多點借還的循環杯，還有自備環保杯折價優惠，可惜成效並不如預期。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。