聽新聞
0:00 / 0:00
橘世代／【公設監護人】把高齡者財務權益 帶到醫療現場
「一輩子努力賺錢之後，這些錢可能不會花在我們身上。」這是老年醫學專家陳乃菁在臨床現場的體悟。她指出，許多長者即使有積蓄，卻因財務掌握在他人手中，導致無法自主決定醫療或生活照護。這樣的經歷，促使她與律師鄭嘉欣共同倡議「公設監護人制度」，希望在高齡社會裡，財務自主權能真正落到長者自己身上。
陳乃菁長期關注高齡者的財務權益，不僅在診所張貼衛教海報，也透過個人臉書粉絲頁提醒民眾及早規畫財產管理，把財務議題帶進醫療現場第一線。她更進一步安排護理師參與中華民國老人福利推動聯盟舉辦的「高齡者財務權益保護暨信託監察人培訓課程」，讓醫療團隊具備跨域專業，也能在病患或家屬詢問海報內容時提供正確觀念。
「高齡者財務權益保護暨信託監察人培訓課程」設計理念著重預防性規畫，協助長者在意思能力健全時，預先安排財產管理方式。取得進階結訓證明，且資格能力審核後，得以個人身分列入老盟信託監察人專業人才資料庫。「生命的意外不會等到八九十歲才發生，提早規畫，才能真正守護自己的尊嚴與生活品質。」陳乃菁強調。
數位版看這裡
監護制度保障晚年
你相信孩子、配偶，還是朋友？當我們失去自理能力，誰有權利做決定？目前的法律制度看似有解方，現實卻是很多人「難以找到人託付」。本文探討現行監護制度，並借鏡國際經驗，思考「公設監護人」如何填補缺口，讓晚年依照自己意願安排，活得有尊嚴。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言