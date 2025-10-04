橘世代／【公設監護人】公設監護制度 日韓先行
日本和南韓也有類似台灣意定監護人的制度。南韓二○一八年設立相關制度最初是為了協助低收入戶長者，日本則在一九九九年通過「有關意定監護契約之法律」，以有國家監督的意定代理制度為基礎，調和「自我決定權的尊重」與「本人保護」，依個人不同判斷能力及其必要保護程度，實現靈活且彈性的成人監護制度。
南韓二○一八年九月廿日起實施失智症公共監護制度，主要支持低收入戶。失智症長者因認知功能衰退無法自行申請監護人，或其家屬確定無法擔任監護人，且存在權益受損的高度風險時，可由長者所在地的「失智症中心」協助啟動公共監護程序。
該程序由地方首長向法院提出監護審判申請，法院審理後將指派受過培訓的「公共監護人」，協助失智者處理醫療同意、日常財務收支與重要財產處分等事務。公共監護人需定期接受監督，並每月提交服務報告。
自二○一九年至二○二三年，南韓共培訓超過一千三百名公共監護人，實際經法院指派並執行監護任務者僅約一成五至一成七。公共監護人每月津貼為廿萬韓元（約台幣四千四百元），目前來說報酬偏低，仍有改善空間。
日本成人監護制度，也是為幫助因失智症等對本身決策能力感到憂心的人。該制度協助他們簽訂各種合約和辦理各種手續，及代為管理財產等，分為法律監護和自願監護。
法律監護指決策能力受損時，本人、配偶或四親等以內親屬，向家事法院申請指定監護人。若無親屬，可由居住地市長、町長和村長提出申請。
自願監護則由當事人在自願監護合約中自行指定監護人，監護人可以是個人也可以是法人，也能指定多名監護人。
目前，自願監護案例尚不普遍，也曾出現監護人管理不善和侵吞財產問題。日本二○一二年起實施「監護制度支援信託」，是成年監護制度的補充措施。
家事法院為失智症長者選任監護人時，若長者持有超出日常所需資產，法院可將該筆資金委託給信託銀行保管，監護人只管理日常支出所需金額，必要時須再經法院核准才能動用信託本金。
數位版看這裡
監護制度保障晚年
你相信孩子、配偶，還是朋友？當我們失去自理能力，誰有權利做決定？目前的法律制度看似有解方，現實卻是很多人「難以找到人託付」。本文探討現行監護制度，並借鏡國際經驗，思考「公設監護人」如何填補缺口，讓晚年依照自己意願安排，活得有尊嚴。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言