橘世代／【公設監護人】失智者監護自保 需更早啟動

失智症患者在監護安排上，往往處境更加複雜。神經內科醫師陳乃菁臨床觀察，有些患者在失智症臨床評量（ＣＤＲ）中僅屬輕度，例如ＣＤＲ○點五，但在神經精神評估量表（ＮＰＩ）上卻呈現高度行為或情緒問題。這群人雖然生活能力尚可，但決策與判斷易受影響，對家屬與專業人員而言，監護安排格外棘手。統計顯示，這類患者約占所有失智者的百分之十七，比率不低。

也因此，陳乃菁提醒，失智者的監護規畫應更早啟動，在仍具備表達能力時就留下清楚紀錄，透過錄音、錄影保存意願，避免未來因病程惡化產生爭議。

失智症協會法律顧問鄭嘉欣強調，監護人的角色不是取代，而是「代理」，依循當事人在清醒時的意志來做決定，確保其生活與財務安排能延續原本的選擇。鄭嘉欣表示，在國際經驗中，失智政策往往與公設監護制度密不可分。日本在制定「失智症基本法」時，特別由首相領導推動跨部會合作，核心精神是「自立支援」，讓失智者能繼續在熟悉環境中生活，維持尊嚴與自主；當病情惡化時，由公設監護人或監督人介入，協助財務管理與照護安排。南韓也已建立公設監護人制度，由專業人員依法代行責任，降低家庭衝突風險。

今年八、九月，失智症協會舉辦國際研討會，邀請日本、美國與澳洲專家分享各國的法律與政策經驗。專家普遍認為，當社會高齡化、失智人口增加，僅靠家庭支持已不足以應對，必須結合公共制度，才能讓失智者在病程中獲得長期且穩定的支持。